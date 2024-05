Donald Trump vs. Joe Biden: cinco estados claves dan ventaja a un candidato

Este año más de 240 millones de estadounidenses votarán un nuevo presidente y las nuevas encuestas muestran que un candidato domina en cinco de los seis estados claves que probablemente definirán las elecciones el 5 de noviembre. Este candidato es Donald Trump, quien ha sido el último ganador en las encuestas publicadas por The New York Times este lunes.

Según el popular medio estadounidense, la reputación del actual mandatario, Joe Biden, se encuentra en sus niveles más bajos debido al deseo del pueblo por un cambio, el descontento por la economía y la guerra en Gaza.

Las encuestas realizadas entre el 28 de abril y el 9 de mayo por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer, con un universo de 4.000 participantes, indican un descenso en el apoyo al presidente demócrata, Joe Biden, especialmente entre segmentos clave de su base electoral como los jóvenes, afroamericanos e hispanos.

Donald Trump, candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos. Foto: EFE

Por otro lado, Donald Trump lidera las encuestas en cinco de los seis estados decisivos para las elecciones: Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. Entre los estados cruciales, conocidos como "swing states" por sus resultados históricamente ajustados, Joe Biden solo llevaría la delantera en Wisconsin.

Estos datos provienen de votantes que confirmaron estar "registrados para votar en su distrito electoral" durante las encuestas.

Según el reporte del periódico, existe un descontento amplio con la situación actual del país y serias preocupaciones sobre la habilidad de Biden para impulsar mejoras significativas en la vida de los ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, casi el 70% de los encuestados cree que los sistemas políticos y económicos necesitan transformaciones profundas o, incluso, ser completamente reconstruidos.

Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Foto: EFE

Las encuestas también muestran que la popularidad de Trump entre los votantes jóvenes y de comunidades no blancas ha modificado temporalmente el panorama electoral, otorgándole una ventaja notable en estados como Arizona, Georgia y Nevada.

No obstante, Trump enfrenta diversos desafíos, incluido el tema del aborto, que según el periódico, es una de sus principales debilidades. De acuerdo con los resultados, el 64% de los votantes en los estados clave opina que el aborto debería ser legal siempre o en la mayoría de los casos, incluyendo el 44% de los que se identifican como partidarios de Donald Trump.

Para Biden, el principal desafío es la guerra en Gaza y el apoyo incondicional que Estados Unidos le da a Israel. Alrededor del 13% de los votantes que dicen haber votado por Biden la última vez afirman ahora que no lo harán nuevamente por la política exterior del mandatario o por la guerra en Gaza.