Cómo es vivir en Taiwán, la isla sacudida por el mayor terremoto registrado en 25 años

Un terremoto de 7,2 puntos en la escala de Richter sacudió a Taiwán a primeras horas de la mañana. El epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de Hualien. Las autoridades taiwanesas indicaron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en esta isla en 25 años, y alertaron que pueden producirse más episodios en los días venideros. Hasta el momento, se reportaron al menos 9 muertos, más de 800 heridos y lograron rescatar a más de 60 personas con vida entre los escombros.

"Generalmente los epicentros de los terremotos son en esa parte de la isla", aseguró Aleandro Tan, un argentino que reside en territorio taiwanés. Además, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, mencionó que "estoy en Taipei, a más o menos 300 kilómetros de la zona donde ocurrió lo más grave. Acá en Taipei, que es la parte norte del país, se sintió bastante lo que es el terremoto, pero no hubo daños significativos en los edificios".

El argentino sostuvo que "estar en Hualien es bastante complicado, uno no sabe para dónde correr cuando ésto ocurre. Igualmente, en esta época los edificios en Taiwán están hechos con un sistema antisísmico, por suerte y gracias a eso no ha habido mayores caídas de edificios. El último gran terremoto fue hace 25 años, en ese momento los edificios no estaban tan preparados, por lo que con casi la misma casi magnitud fueron muchos más los muertos y los edificios colapsados".

Alejandro Tan. Créditos: Captura de pantalla.

"Todavía hay gente atrapada, las autoridades están aún con el tema de los rescates. Lo que sí, hay muchos desaparecidos en las zonas montañosas, Taiwán es una isla con con casi el 40 o 50 por ciento de terreno montañoso. Hay gente atrapada en túneles o en partes de las montañas", reveló refiriéndose a las consecuencias de la catástrofe.

¿Cómo es vivir en Taiwán?

Alejandro Tan admitió que "viví 35 años en Argentina y hace 11 años que estoy en Taiwán, la verdad que me acostumbré muy bien a este lugar y ya no podría vivir en otro lado".

Brindando contexto, explicó que "es un país con una de las mejores seguridades que hay en el mundo. Esto se ve en la cultura y educación, también en la vigilancia y el monitoreo que hay. En cada esquina tenés ocho cámaras, en Taiwán no hay mucho crimen, por lo que no hay muchas noticias. Cuando alguien comete un crimen, en tres o cuatro horas como máximo es atrapado y encerrado. La gente sabe que cuando comete un crimen va a ser encarcelado, entonces eso hace que la gente no cometa crímenes".

Por último, señaló el costo de vida que conlleva residir en la isla asiática: "No es de los lugares más caros ni de lo más baratos. El costo de vida en Taiwán es parecido al de Japón, Corea, Hong Kong, pero después están los otros países como Vietnam, Tailandia e Indonesia que son los países más baratos ahora. La inflación en Taiwán últimamente es un 2%, que en los últimos años es alto, nunca hubo esta inflación".

