Hallazgo científico: la moderna cirugía que cambia la voz a las mujeres trans

La voz es la seña de identidad de muchas personas y está directamente relacionada con el éxito en el trabajo o en las relaciones sociales, entre otros aspectos, por lo que para las mujeres trans cambiar o modular su voz a través de una intervención quirúrgica supone un cambio drástico en su vida y, sobre todo, en su autoestima, ya que las personas trans cuya voz no se corresponde con su aspecto sufren más trastornos de ansiedad y depresión y rechazo.

Así lo ha detallado el presidente de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC, el doctor Juan Carlos Casado, durante la rueda de prensa celebrada con motivo del Día Mundial de la Voz, que tiene lugar el 16 de abril y que este año se celebra con el lema 'Mi voz es mi identidad', en consonancia con el hallazgo científico.

"Las intervenciones quirúrgicas en mujeres trans son las que más satisfacción personal me producen ya que supone un cambio en su vida y en su autoestima. Me siento un privilegiado por poder atenderlas. No nos gusta hablar de feminización de la voz, sino de aumentar el tono vocal", ha declarado el doctor Casado explicando que esta cirugía, conocida como glotoplastia, está disponible para todas las mujeres que lo deseen pero que, para ello, es importante "visibilizar que existe esta posibilidad".

Según han señalado los expertos, cada vez existe una demanda más creciente de personas que desean la operación para adquirir un tono vocal más elevado (más agudo) o menos elevado (más grave). La laringe masculina es más grande que la femenina, por lo que sus cuerdas vocales tienen mayor longitud y volumen por lo que producen un sonido más grave al vibrar.

"Mediante la cirugía, el otorrinolaringólogo conseguirá convertir una laringe anatómicamente masculina en una laringe femenina. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran la aproximación cricotiroidea y la glotoplastia. Tras la intervenciónserá necesaria la intervención logopédica para rehabilitar las cuerdas vocales, con el fin de evitar posibles inflamaciones, constricciones laríngeas o posibles patologías", ha señalado el doctor Casado.

Cuerdas vocales más finas y pequeñas

La cirugía de glotoplastia consiste en hacer que las cuerdas vocales sean más finas y pequeñas, como las de las mujeres. Tras ella, según ha explicado el doctor Casado, es necesario estar en reposo absoluto de voz 15 días y realizar un mínimo de 15 sesiones de logopeda porque es "esencial" el trabajo multidisciplinar entre los otorrinolaringólogos y los logopedas. "Entre el 90-95 por ciento de las intervenciones tienen un resultado totalmente satisfactorio", ha aseverado.

Una de las pacientes del doctor Casado ha sido la influencer trans Daniela Requena que, según ha explicado en la rueda de prensa, ha quedado "muy contenta" con el resultado ya que, antes de realizarse la glotoplastia ella "fingía la voz" para parecer más femenina y, ahora, el resultado obtenido tras la cirugía "es la voz que tenía cuando fingía" por lo que "conserva su esencia".

"Uno de mis mayores miedos era que fuera una voz totalmente distinta o tener una voz como aniñada y estoy muy contenta porque sigo conservando mi esencia", ha declarado.

Uno de los aspectos clave al realizarse algún cambio en la voz es identificarse con esa voz ya que, según ha apuntado la logopeda Roxana Coll, con la voz "se transmiten sentimientos, emociones, e intervienen factores como la imitación en la infancia, la cultura, la salud, el medio familiar" por lo que "dos voces pueden ser parecidas porque orgánicamente son parecidas pero el uso es único y no puede haber dos personas que tengan la misma anatomía y la utilicen de la misma forma".

En este punto, hay un factor que es el "esquema corporal-vocal", que es clave en la rehabilitación tras una cirugía ya que se trata de "la imagen mental que cada uno tiene de su propia voz". "Esto es lo que nos da identidad, lo que nos permite reconocernos en nuestra propia voz", ha apuntado la experta.

Por otro lado, la actriz de series como 'Veneno' o 'La Mesías', Daniela Santiago, ha explicado que, en su caso, no se ha hecho una glotoplastia de la voz porque su voz "le encanta" ya que es una voz con la que "se reconoce" y "se gusta".

No obstante, Daniela Santiago sí que ha tenido que realizarse una operación quirúrgica ya que, debido a los esfuerzos vocales que hizo durante la grabación de la serie 'Veneno', tuvo un pólipo en las cuerdas vocales que le dejó problemas en la voz.

"Me operé un pólipo que me salió grabando. La serie 'Veneno' fue muy dura y tuve que hacer un cambio de voz 'heavy' y en condiciones muy frías y durante mucho tiempo. El desgaste de mi voz fue cada día mas fuerte, noté que la voz se desquebrajó, me quedaba afónica a menudo, no la sentía igual, la respiración la notaba mucho mas, sufro de asma y con el pólipo me asfixiaba mucho mas porque tenia que hacer esfuerzos para poder llegar a un tono alto", ha explicado Daniela Santiago.

Así, ha añadido que ahora, tras su operación con el doctor Casado, "vuelve a tener la voz sana". "Mi madre después de la intervención me volvió a reconocer la voz, tenía la voz rota porque se me estaban obstruyendo las cuerdas, era un pólipo muy grande y se me estaban estropeando, era imposible hablar bien sin poder cansarme o tener ese tono ronco o descansado. Me han devuelto mi seguridad, mi identidad, mi voz me encanta es una voz con la que me reconozco y me gusto", ha declarado.

En este sentido, Daniela Santiago ha avanzado que "ahora empiezan a grabar otra vez" pero que tienen un equipo para la preparación de la voz y que tratará de cuidarse la voz, pero que "es muy difícil porque son muchos días, muchas horas, con una voz que no es tuya y es muy complicado hacer todas las pautas que te mandan".

"En las patologías como el pólipo hay que aprender a no mal usar la voz ni abusar de ella para que no vuelva a pasar, es muy importante que siendo un profesional de la voz aprendan a manejar su voz correctamente y a cuidarla. Si entrenas tu voz en todos esos aspectos cuando lo tengas que hacer lo vas a tener más interiorizado y vas a tener que forzar menos", ha apuntado la logopeda, Roxana Coll.

La voz afecta el trabajo y las relaciones sociales

Algunos trastornos como la puberfonía (voz infantil muy aguda en hombres adultos) ocasionan dificultades laborales a estas personas debido a que la voz les hace proyectar una imagen frágil y sin autoridad. Además, la voz aguda se asociaría a personalidad insegura y baja autoestima, aspectos que muchas veces son prioritarios en el trabajo.

"Las personas con puberfonía no tratada presentan una menor percepción de masculinidad, autoestima, extraversión y estabilidad emocional por las características de su voz, pero más altos en sus niveles de feminidad y amabilidad. Se relaciona a personas no tratadas como menos deseables románticamente que los mismos pacientes una vez tratados. Esto pone de manifiesto la importancia de la voz en las relaciones personales", ha asegurado el vocal de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC, el doctor Felipe Benjumea.

Dpa, Seorl.net, Wikipedia, Elsevier, Youtube.