Rusia pone la mira en un país europeo y moviliza sus tropas a la frontera

A tan solo dos días para el comienzo de las elecciones en Rusia, el presidente Vladímir Putin compartió sus impresiones en una entrevista acerca de la reciente incorporación de nuevos miembros a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En abril de 2023, Finlandia se oficializó como el trigésimo primer miembro de la OTAN, seguido de cerca por Suecia, que se unió esta semana como el trigésimo segundo integrante de la alianza militar. Estas adhesiones fueron objeto de fuertes críticas por parte del mandatario ruso.

Putin describió la entrada de estos países a la OTAN como una medida "sin sentido". "Este es un paso absolutamente sin sentido (para Finlandia y Suecia) desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales", dijo el mandatario que es el máximo candidato a ganar las elecciones que iniciarán este viernes en el país más grande del mundo.

Putin aseguro que la frontera noroeste del país era una zona desmilitarizada, pero con los nuevos ingresos, aseguró que enviará tropas. "No teníamos tropas allí (en la frontera finlandesa), ahora estarán allí. No había sistemas de destrucción allí, ahora aparecerán", comentó a la agencia rusa RIA.

Rusia, potencia nuclear

En la entrevista, Vladimir Putin fue consultado por la preparación de las fuerzas rusas ante una guerra nuclear, a lo que respondió: "Desde un punto de vista técnico-militar, estamos, por supuesto, preparados". No obstante, el mandatario aseguró que Estados Unidos sabe que una intervención militar en territorio ruso o ucraniano, Rusia tratará la medida como una intervención.

"(En Estados Unidos) hay suficientes especialistas en el campo de las relaciones ruso-estadounidenses y en el campo de la moderación estratégica. Por lo tanto, no creo que aquí todo se apresure (la confrontación nuclear), pero estamos preparados para ello", agregó.

Por último, Putin aseguro que desde el inicio de la guerra, no se ha considerado utilizar armas nucleares en Ucrania, pero resaltó los ejercicios nucleares que ha hecho Estados Unidos."¿Por qué necesitamos utilizar armas de destrucción masiva? Nunca ha habido tal necesidad. Pero si Estados Unidos realizó pruebas nucleares, Rusia podría hacer lo mismo", comentó y agregó que "no es necesario, todavía tenemos que pensar en ello, pero no descarto que podamos hacer lo mismo".