La autopsia reveló los detalles de la muerte de Sebastián Piñera

Menos de 24 horas después del trágico accidente aéreo que le costó la vida, la autopsia reveló resultados contundentes respecto del fallecimiento del expresidente chileno, Sebastián Piñera. Los primeros informes arrojaron resultados "bastante definitivos" sobre la causa de muerte, y están enmarcados en una "asfixia por sumersión". Es decir que el exmandatario murió ahogado tras el impacto de su helicóptero en el Lago Ranco.

Según la fiscal de la citada región, Tatiana Esquivel, los resultados de la autopsia, que de acuerdo con el Servicio Médico Legal (SML) duró cuatro horas, ya han sido entregados a la familia del mandatario, y demuestran que el mandatario falleció a causa de "una asfixia por sumersión".

De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parecen que se puedan esclarecer las dos principales versiones que se barajan: un problema técnico producto de las malas condiciones climatológicas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, de 74 años, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

La fiscalía señaló, no obstante, que la investigación todavía está en curso y sigue otras dos líneas: el peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente, la hermana del mandatario Magdalena Piñera y el empresario y amigo Ignacio Guerrero con su hijo, que lograron salir a nado.

Las autoridades preparan el velatorio

Así despedirán a Piñera.

Foto: Télam

Los restos de Piñera llegarán esta mañana al aeropuerto de Santiago y serán recibidos por el presidente Gabriel Boric, paso previo para su envío al Salón de Honor del ex Congreso Nacional, donde esta tarde comenzará el velatorio. "Estamos organizando este funeral de Estado con estrecho contacto con la familia del expresidente Piñera y con el representante de la familia, Andrés Chadwick (exministro y primo de Piñera)", confirmó el ministro de Relaciones Exteriores chileno y encargado por Boric de la organizar las exequias, Alberto van Klaveren.

El canciller detalló que los restos del expresidente llegarán al aeropuerto de Pudahuel en Santiago en un avión de la Fuerza Aérea de Chile. "Los restos y la familia serán recibidos por su excelencia el presidente de la República acompañado de algunos ministros y ministras, luego se rindieron honores por parte de la Fuerza Aérea", dijo el ministro.

Posterior al recibimiento, el cortejo partirá hacia las puertas de la que fue la sede del Poder Legislativo en Santiago -ya que ese poder funciona en la actualidad en la ciudad de Valparaíso- donde los restos del expresidente Piñera serán velados en el Salón de Honor, dejando un espacio privado para la familia.

Esta tarde se abrirán las puertas para quienes quieran rendir homenaje. "El velatorio se va a extender al día de mañana, durante todo el día y en el día de mañana habrá oportunidad también para que se le rindan homenajes y nuevamente para que la ciudadanía pueda rendirle sus últimos respetos", dijo el canciller.