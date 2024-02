Admirable hallazgo científico: por qué envejecen las especies en la Tierra

Una nueva investigación científica de la Universidad de Kansas (KU) puede haber resuelto el misterio relativo a cómo cambia el riesgo de extinción de una especie después de que esa especie aparece en escena, según el descubrimiento.

Durante años, los biólogos evolutivos creyeron que las especies más antiguas carecían de una ventaja real sobre las más jóvenes para evitar la extinción, una idea conocida entre los investigadores como "teoría de la Reina Roja".

"La teoría de la Reina Roja es que las especies tienen que seguir corriendo para permanecer quietas, como el personaje del libro de Lewis Carroll 'A través del espejo'", dijo en un comunicado el autor principal James Saulsbury, investigador postdoctoral en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de KU: "Esta idea se convirtió en una especie de teoría ecológica en la década de 1970 en un intento de explicar una observación de que el riesgo de extinción no parecía cambiar a lo largo de la vida de las especies".

Sin embargo, los años no han sido amables con esta teoría. "En las primeras investigaciones de este fenómeno, especies de todas las edades parecían extinguirse aproximadamente al mismo ritmo, tal vez simplemente debido a la relativa crudeza de la evidencia disponible en ese momento", dijo Saulsbury. "Esto tenía sentido bajo este modelo de Reina Roja, donde las especies compiten constantemente con otras especies que también se adaptan junto a ellas".

Pero a medida que se recogieron y analizaron más datos de formas más sofisticadas, los científicos encontraron cada vez más refutaciones de la teoría de la Reina Roja, en nuestro planeta Tierra.

"Los científicos siguieron encontrando casos en los que las especies jóvenes corren especial riesgo de extinción", dijo Saulsbury. "Así que teníamos un vacío teórico: un montón de observaciones anómalas y ninguna forma unificada de entenderlas".

Teoría neutral de la biodiversidad

Pero ahora, Saulsbury ha liderado una investigación que aparece en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) puede resolver este misterio. Saulsbury y sus coautores demostraron que la relación entre la edad de una especie y su riesgo de extinción podía predecirse con precisión mediante un modelo ecológico llamado "teoría neutral de la biodiversidad".

La teoría neutral es un modelo simple de especies ecológicamente similares que compiten por recursos limitados, donde el resultado para cada especie es más o menos aleatorio.

En teoría, "las especies se extinguen o se expanden desde un tamaño de población inicial pequeño para volverse menos vulnerables a la extinción, pero siempre son susceptibles de ser reemplazadas por sus competidores", según un resumen del artículo de PNAS. Al ampliar esta teoría para hacer predicciones para el registro fósil, Saulsbury y sus colegas descubrieron que la teoría neutral "predice la supervivencia entre el zooplancton fósil con sorprendente precisión y explica las desviaciones empíricas de las predicciones de la Reina Roja en términos más generales".

Si bien la teoría neutral podría parecer poner fin a la teoría de la Reina Roja, el investigador de KU dijo que la Reina Roja todavía tiene valor. Principalmente, propone la idea aún válida de que las especies compiten entre sí en un juego de suma cero por recursos finitos, siempre luchando por una porción mayor del pastel de la naturaleza.

"La teoría de la Reina Roja ha sido una idea importante y convincente en la comunidad biológica evolutiva, pero los datos del registro fósil ya no parecen respaldar esa teoría", dijo Saulsbury. "Pero no creo que nuestro artículo realmente refute esta idea porque, de hecho, la teoría de la Reina Roja y la teoría neutral son, en gran medida, bastante similares. Ambos presentan una imagen de extinción que se produce como resultado de la competencia entre especies por los recursos y del constante recambio en las comunidades como resultado de interacciones biológicas", concluyó.

Video: qué es la sexta extinción masiva

Dpa, Wikipedia, Youtube.