Extraordinario descubrimiento evolutivo: la clave de las aves para sobrevivir

Un descubrimiento asombra: la evolución de las aves modernas comenzó mucho antes de lo que se creía anteriormente, antes de la extinción de los dinosaurios, evento con un impacto limitado en la evolución posterior de las aves.

Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, una investigación científica dirigida por científicos de China y Estados Unidos analizó los genomas de 124 especies de aves vivas y crearon un árbol evolutivo para los Neoaves, que incluyen el 95 por ciento de todas las pájaros modernos.

Combinando registros fósiles, descubrieron que los principales linajes de aves se pueden dividir en dos grupos: un grupo representa especies terrestres y el otro grupo representa aves acuáticas. Estimaron que esta división tuvo lugar durante el período Cretácico Superior (hace aproximadamente 87 millones de años), mucho antes del evento de extinción del final del Cretácico que acabó con los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años.

Los hallazgos científicos desafían la creencia generalizada de que la extinción de los dinosaurios fue seguida por una rápida evolución de las especies de aves. Estudios anteriores indicaron que la catástrofe provocó la eliminación de la competencia de las aves por los recursos, facilitando así su rápida diversificación en las 11.000 especies que vemos hoy.

El evento de extinción "parece haber tenido un impacto limitado en la evolución de las aves", dijo el primer autor Wu Shaoyuan, profesor de la Universidad Normal de Jiangsu en el este de China, citado por Xinhua.

Los investigadores que trabajaron en el estudio también descubrieron que un evento de calentamiento global que ocurrió hace 55 millones de años fue responsable de la evolución de las especies de aves marinas modernas, como los pingüinos y las gaviotas.

Los nuevos hallazgos científicos proporcionan una perspectiva más completa y refinada sobre la evolución de las aves, dijo el coautor Zhou Zhonghe, del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de China.

"El desarrollo de las aves modernas, a diferencia del patrón previamente reconocido de rápidos cambios evolutivos, es un proceso gradual y continuo impulsado por la selección natural. Tienden a alinearse con la diversificación de plantas, mamíferos, peces e insectos", señaló Zhou.

Video: ya se ha iniciado la sexta extinción masiva

Dpa, ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences, Youtube.