Diferencia de género: los hombres necesitan más actividad física que las mujeres

Un reciente estudio llevado a cabo por el Instituto de Corazón Smidt en Los Ángeles, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, reveló que los hombres requieren realizar una cantidad considerablemente mayor de ejercicio físico en comparación con las mujeres para alcanzar beneficios cardiovasculares similares.

Durante el análisis de información recopilada de 412.413 adultos, de los cuales el 55% eran mujeres, entre 1997 y 2019 a través de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, se exploró la influencia del género en los efectos del ejercicio físico, considerando aspectos como la frecuencia, duración, intensidad y tipo de actividad.

Los expertos descubrieron que el ejercicio produce mayores ventajas en la salud cardiovascular de las mujeres que en la de los hombres. Según los resultados, la práctica de actividad física regular reduce significativamente el riesgo de mortalidad en ambos sexos; sin embargo, las mujeres experimentan una reducción del 24% en este riesgo, mientras que los hombres ven una disminución del 15%.

Los hombres necesitan hacer casi el doble de ejercicio físico que las mujeres para obtener los mismos beneficios cardiovasculares. Foto: Shutterstock

La investigación también puso de manifiesto que, en cuanto a ejercicios aeróbicos de intensidad moderada a alta como el caminar a paso ligero o andar en bicicleta, los hombres necesitan hasta cinco horas semanales para maximizar los beneficios cardiovasculares, en contraste con las mujeres, que alcanzan resultados óptimos con solo dos horas y media a la semana.

Para los ejercicios de fortalecimiento muscular, tales como el levantamiento de pesas, se observó que los hombres logran el mayor beneficio con tres sesiones semanales, mientras que las mujeres alcanzan beneficios comparables con apenas una sesión semanal.

La doctora Susan Cheng, una de las autoras del estudio, destacó que las mujeres pueden obtener ventajas adicionales al superar las dos horas y media de actividad aeróbica moderada a intensa a la semana, o al realizar más de dos sesiones de ejercicios de fortalecimiento muscular semanalmente.

Al evaluar todas las modalidades de ejercicio, se concluyó que los hombres alcanzan el óptimo beneficio de supervivencia con 300 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada a alta, mientras que las mujeres logran el mismo beneficio con solo 140 minutos semanales. A pesar de esto, las mujeres continúan beneficiándose hasta alcanzar los 300 minutos semanales.

Este estudio subraya la importancia de considerar las diferencias de género en los efectos del ejercicio, traduciendo el conocimiento previo de la fisiología específica de género en el laboratorio a una comprensión más amplia de sus impactos clínicos.