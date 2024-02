Los agricultores de Europa ponen en jaque el acuerdo de la UE con el Mercosur

Las protestas de los agricultores de las últimas semanas en países como Alemania, Francia o Bélgica se han hecho un hueco este jueves en la cumbre extraordinaria de líderes de Europa para tratar de desbloquear el veto de Hungría de la ayuda a Ucrania, y arroja sombras sobre el acuerdo con el Mercosur.

"Tenemos que poder discutir en el Consejo este tema porque las preocupaciones que tienen son parcialmente legítimas", dijo a su llegada a la cumbre el primer ministro belga, Alexander De Croo, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea este semestre.

Cientos de agricultores están desde primera hora de la mañana con sus tractores en Bruselas, donde han convocado concentraciones para protestar contra la disminución de los ingresos, las regulaciones medioambientales, la sobrecarga administrativa o los acuerdos de libre comercio como el que aún tienen pendiente de concluir la Unión Europea y el Mercosur.

"La transición energética es una prioridad clave para nuestras sociedades, pero tenemos que asegurar que los agricultores pueden ser socios en esto. Han hecho increíbles esfuerzos el último año, se han adaptado a los nuevos estándares. Tenemos un largo camino por delante y tenemos que asegurarnos que pueden ser socios" en la transición, señaló De Croo, quien el viernes pasado se reunió con los representantes de los agricultores belgas.

En su opinión, la UE tiene que asegurar que los agricultores reciben "un precio adecuado por los productos de calidad" que producen y que el peso administrativo que les impone la Política Agraria Común (PAC) es "razonable".

Para apaciguar al sector agropecuario, la Comisión Europea planteó ayer derogar durante todo el año 2024 la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus tierras cultivables en barbecho, una medida que reclamaban los manifestantes que protestan en varios Estados miembros.

El Ejecutivo comunitario también propuso ayer extender por otro año las ventajas comerciales que concede a Ucrania para apoyar su economía ante la invasión de Rusia, pero introdujo salvaguardias en caso de que uno o más países vean afectados sus mercados agrícolas.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también se refirió a las protestas agrícolas a su llegad a la cumbre, y pidió a los manifestantes que se expresen también en las urnas.

"A los agricultores que están fuera: os vemos y os oímos. Si queréis que vuestra voz se oiga, haced que se oiga también en junio, cuando votéis para las elecciones al Parlamento Europeo", dijo Metsola.

Sombras sobre Mercosur

A su llegada a la cumbre, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo que el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, actualmente en su fase final de negociación, "no puede ser ratificado en su forma actual".

De esta manera, Varadkar se hizo "eco" de la petición que ha lanzado recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo gobierno ha mostrado su determinación para conseguir que la Unión Europea renuncie a las negociaciones con Mercosur en las condiciones actuales.

"Este tratado comercial no puede ser ratificado en su forma actual. No podemos tener una situación en la que imponemos regulaciones medioambientales a los agricultores (europeos) y luego permitimos importaciones de países que no tienen esas mismas" exigencias, señaló el primer ministro irlandés.

Según Varadkar, los líderes hablaron anoche en una cena que celebraron en el Consejo Europeo de las reivindicaciones de los agricultores, que en las últimas semanas han multiplicado sus protestas en varios países de la UE, como Alemania, Francia o Bélgica.

Los líderes "entienden las presiones bajo las que están nuestros agricultores con el aumento del precio de fertilizantes y del coste de la energía, las nuevas regulaciones medioambientales (…) Creo que la prioridad para nosotros debería ser implementar las reglas existentes y no imponer otras adicionales durante los próximos dos años", señaló el político irlandés.

No estaba previsto que los motivos del descontento de los agricultores se aborden formalmente en la cumbre europea de hoy, centrada en la ayuda a Ucrania y en la situación en Gaza.

No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, viene a la cumbre con la intención de hablar del asunto durante su estancia en Bruselas, especialmente para pedir una serie de cambios en la política agraria, en particular sobre las reglas de barbecho y la entrada de productos ucranianos.

