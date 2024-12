"Esta no es nuestra lucha": la declaración de Trump sobre la situación en Siria

Los rebeldes sirios avanzaron en el territorio tomado por la dictadura desde hace más de 50 años, consiguiendo que el propio Bashar al Asad renunciara al cargo de presidente y huyera hacia un destino desconocido. Tras ello, los líderes internacionales no tardaron en pronunciarse al respecto, incluyéndose el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado compartido en la red social X, el político confirmó la salida de exlíder sirio del poder, luego de varios días de ofensivas por parte del grupo insurgente Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Según Trump, al-Asad tuvo que abandonar su país luego de que sus aliados, Rusia e Irán, perdieran el interés en el conflicto debido a que están afrontando sus propias guerras.

Principalmente, Trump acusó a Rusia de abandonar al dictador sirio debido a las incontables pérdidas que sufrió el ejército ruso durante la guerra en Ucrania. “Assad se ha ido. Ha huido de su país. Su protector, Rusia, Rusia, Rusia, dirigida por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerlo más”, señaló.

Foto: X @realDonaldTrump

“Rusia, debido a que está tan involucrada en Ucrania, y con la pérdida allí de más de 600.000 soldados, parece incapaz de detener esta marcha literal a través de Siria, un país que ha protegido durante años”, agregó el líder republicano en el posteo, indicando que Rusia no fue capaz de detener la subversión en Siria.

Al mismo tiempo, Trump mencionó al expresidente democrático Brack Obama en medio del conflicto. “Aquí es donde el ex Presidente Obama se negó a cumplir su compromiso de proteger la LÍNEA ROJA EN LA ARENA, y se desató el infierno, con Rusia interviniendo. Pero ahora ellos, como posiblemente el propio Asad, están siendo obligados a salir, y en realidad puede ser que sea así, lo mejor que les puede pasar”, advirtió.

En tanto, el expresidente de Estados Unidos insistió en que el país no debe intervenir en el conflicto de Siria, debido a no ser “amigos”. “En cualquier caso, Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo. Estados Unidos no debe tener nada que ver con eso. Esta no es nuestra lucha. Dejen que se juegue. ¡No involucrarse!”, recalcó.

"Debe haber un cese al fuego inmediato y deben iniciarse las negociaciones", concluyó el político de 78 años.