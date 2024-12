Así sobreviven los refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, en medio del asedio del régimen de Maduro

La situación de los refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas sigue empeorando. Hace diez días, las seis personas asiladas en el edificio diplomático denunciaron el asedio por parte de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del régimen de Nicolás Maduro. Luego, reportaron el corte del suministro eléctrico y el acceso al agua.

Desde hace meses, los refugiados Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola se encuentran aislados en la Embajada que está bajo la protección de Brasil. Ahora, los asilados intentan sobrevivir ante el constante acecho por parte de los efectivos de la dictadura venezolana que, a su vez, cortaron la electricidad y el acceso al agua potable en el edificio.

Por la crítica situación la líder opositora María Corina Machado, instó a la comunidad internacional a intervenir de manera urgente. “Lo que ocurre hoy en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, es tortura en territorio argentino”, aseveró Machado.

El régimen cortó el suministro eléctrico. Foto: Instagram @magallimeda

En ese contexto, este martes trascendió un video grabado por Magalli Meda, activista política venezolana que se desempeñó como jefa del comando nacional de campaña de María Corina Machado, que se encuentra refugiada en la Embajada diplomática desde marzo de este año, luego de que el régimen emitiera en su contra una orden de arresto por la supuesta planificación de "acciones desestabilizadoras".

"Llevamos diez días así. Allá abajo pueden ver toda la calle apagada y lo que se ve es un carro pasando ahora y las luces, detrás de esa pared, de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET)", reportó Magalli en un video compartido en Instagram. "No se ve, pero está la bandera de Brasil y, por allá, la patrulla colocada del DAET. Esa es nuestra realidad desde hace diez días en una embajada diplomática dentro del territorio venezolano", agregó la activista en las imágenes totalmente oscuras por la falta de suministro eléctrico.

Mirá el video de cómo sobreviven los refugiados en la Embajada

Asimismo, en la descripción de la publicación detalló que el corte de la electricidad inició el 23 de noviembre. "Ya hoy son 10 días. Aquí pasa lo que se vive en todo el país. No hay servicios, no hay instituciones, no hay justicia. No hay estado de derecho. No hay respeto al derecho internacional. El acceso está prohibido a camiones de agua cisterna también. El agua no llega fija igual que en toda Venezuela", indicó Meda.

Para alimentarse a diario, los refugiados mantienen la comida en el congelador "con una pequeña planta que se prende algunas pocas horas de día y de noche", según su testimonio.