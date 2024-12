Joe Biden perdona a casi todos los condenados a muerte que tenía en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concedido este lunes una conmutación de penas a la mayoría de los presos que se encontraban en estos momentos en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución en prisiones federales, menos de un mes antes de la toma de posesión de su sucesor, el republicano Joe Biden.

"Hoy conmuto las sentencias de 37 de los 40 individuos que están en corredores de la muerte federales a penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", ha dicho Biden, según un comunicado publicado por la Casa Blanca, en el que recalca que esta medida "es consistente con la moratoria impuesta por la Administración a las ejecuciones federales, al margen de los casos de terrorismo y asesinato masivo por motivos de odio", acerca de los casos de pena de muerte.

"He dedicado mi carrera a reducir los crímenes violentos y garantizar un sistema de justicia justo y efectivo", ha sostenido. "Que no haya errores. Condeno a estos asesinos, lloro por las víctimas de sus actos despreciables y sufro por todas las familias que han sufrido una pérdida inimaginable e irreparable", ha agregado el mandatario. Sin embargo, ha argumentado que su experiencia le lleva a "estar más convencido que nunca" de que "debe detenerse el uso de la pena capital a nivel federal". "En buena conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva Administración retome las ejecuciones que paré", ha zanjado.

La medida de Biden excluye a Dzokhar Tsarnaev, uno de los responsables del atentado perpetrado en 2013 durante la maratón de Bostón; Dylan Roof, un supremacista blanco que asesinó en 2015 a nueve personas en una iglesia frecuentada por fieles afroamericanos en Charleston; y Robert Bowers, quien asesinó en 2018 a once personas en una sinagoga de Pittsburgh.

Video: la pena de muerte en el mundo

Dpa.