Espeluznante: a una mamá le cambiaron su bebé después del parto

Una pareja en Brasil, luego de separarse por las dudas que el hombre manifestó en relación a la paternidad de su hijo, terminó por enterarse ayer que el niño de tres años no es hijo biológico de ninguno de los dos. El bebé fue cambiado luego del parto, aparentemente por error, con el de otra familia.

“Es un shock enorme. No tengo la estructura psicológica para esto. Somos solo una familia. Solo queremos paz. En este momento de tanta tristeza y dolor que estamos viviendo, lo que queremos es una solución”, dijo Claudio Alves, el hombre que pensó que se encontraría con una infidelidad y apareció algo bastante distinto. “Estamos indefensos y no sé cómo vamos a hacer a partir de ahora”, expresó.

Yasmin Kessia da Silva, de 22 años, sabía que ella no le había sido infiel a Claudio. No tenía problema en hacerse un examen de ADN. Fue entonces cuando los resultados dieron negativo y pensó: "Entonces, tampoco es mío". Cuando volvieron a hacer las pruebas para estar segura, recibió la peor noticia: su bebé, su hijo de tres años que había criado sin ningún problema ni complicaciones de salud, no era su hijo.

“Dijeron que la sangre de mi hijo no era compatible con la mía. Pensé que era un error. Pero llegó la contraprueba. Tenía la esperanza de que todo estaría bien, que él era mío. Luego recibimos el informe y vimos que no era nuestro”, dijo Yasmin.

Cómo fue el intercambio de bebés

Por ahora, la investigación sigue la hipótesis de un error. Según pudo reconstruirse, el parto de Yasmin fue por cesárea. Luego, el equipo médico apoyó al bebé a su lado y le sacó una foto. En la imagen se puede ver que el hijo biológico de Yasmin porta un brazalete de identificación en su brazo izquierdo. Sin embargo, la mujer no recuerda si aún lo tenía cuando llegó a la habitación.

Yasmin también recuerda que había otro niño que nació casi simultáneamente. Ese dato fue clave para empezar a resolver la situación, porque ella conoció al padre de ese niño y, gracias a la ayuda de un pastor que hace acompañamiento religioso en el hospital, pudo dar con la otra pareja.

Isamara Cristina Mendanha, de 26 años, y Guilherme Luiz de Souza, de 27 años, también se sometieron a una prueba de ADN con su hijo, que resultó incompatible. Es decir, ambas parejas descubrieron que criaron durante tres años a hijos que no son los propios.

Ahora las autoridades policiales continuarán con la investigación para saber si, efectivamente, una pareja tiene al hijo del otro y viceversa.

“Queremos acercarnos y, a partir de ese momento, ser una gran familia”, dijo Isamara, uno de los padres. Sin embargo, según los abogados de los otros participantes, no es exactamente lo que opinan todos los involucrados.