Rusia duda en felicitar a Donald Trump: "Es un país inamistoso en guerra con nuestro Estado"

El Kremlin afirmó hoy que no tiene información sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene intenciones de felicitar al candidato republicano Donald Trump por su aparente triunfo en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"En cuanto a la felicitación, no tengo conocimiento de los planes del presidente para felicitar a Trump. De todas maneras, recordemos que estamos hablando de un país inamistoso, implicado directa o indirectamente en la guerra contra nuestro Estado", expresó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, durante su conferencia de prensa telefónica diaria.

Peskov sostuvo que el resultado de los comicios en Estados Unidos es "un asunto interno" y que Moscú evaluará al próximo ocupante de la Casa Blanca en función de sus "declaraciones y acciones concretas".

Asimismo, Peskov destacó que durante la campaña, Trump mostró una disposición para frenar la "espiral" de conflictos, tanto pasados como presentes, a nivel mundial.

Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han sido complejas, durante el mandato del republicano mejoraron

"Es casi imposible que las relaciones con Estados Unidos empeoren, ya que actualmente se encuentran en su punto más bajo. A partir de aquí, todo dependerá del próximo dirigente estadounidense", declaró Peskov.

El portavoz añadió que Putin reiteró en numerosas ocasiones su disposición para mantener un "diálogo constructivo basado en la justicia, la igualdad y la disposición para considerar las preocupaciones mutuas". "Hoy en día, la actitud de la Administración de Estados Unidos es completamente opuesta. Veremos qué ocurre en enero", comentó.

Peskov también calificó de "comprensible" la reacción positiva de los políticos rusos, incluidos legisladores y altos funcionarios, quienes respondieron favorablemente a las declaraciones de Trump en contraste con las de su rival, Kamala Harris, quien describió a Putin como un "asesino".

"Estados Unidos tiene la capacidad de contribuir a resolver este conflicto. Sin embargo, esto no puede lograrse en una sola noche", afirmó Peskov y recordó que Estados Unidos, además de participar activamente, contribuye al conflicto ucraniano, suministrando armamento a Kiev.

Durante la campaña, Putin bromeó sobre la "sonrisa expresiva y contagiosa" de Harris y sugirió irónicamente que Moscú podría apoyar su candidatura, tal como supuestamente hizo con el actual presidente, Joe Biden, cuando se interpretó que el Kremlin favorecía la victoria de Trump.

Putin también criticó la persecución política de Trump, quien se reunió con él en una cumbre en Helsinki en 2018, aunque señaló que el republicano había aprobado varias sanciones contra Moscú.

Otro "enemigo" de Estados Unidos se pronunció

La victoria de Trump no solo llegó a las estepas rusas, sino también al Medio Oriente. Y es que el Gobierno de Irán aseguraron que no importa quién gane, ya que las relaciones no van a cambiar.

Así lo reconoció hoy la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Mohajerani, quien aseguró que "la elección del presidente de los Estados Unidos no tiene una relación clara con nosotros. Las políticas generales de Estados Unidos e Irán son políticas fijas".

Al ser preguntada en una rueda de prensa sobre la eventual victoria en los comicios estadounidenses del republicano Donald Trump, dijo que "las predicciones necesarias se han planificado con antelación. No habrá cambios en el nivel de vida de la gente y no importa mucho quién llegue a ser presidente" de EE.UU.