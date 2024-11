La repercusión de la victoria de Donald Trump en los medios del mundo

Donald Trump se consagró como el futuro presidente de los Estados Unidos, obteniendo 277 electores frente a los 224 que consiguió su principal oponente Kamala Harris, del Partido Demócrata. De esta forma, el republicano volverá a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 para ocupar el cargo presidencial, como sucesor de Joe Biden.

El líder del Partido Republicano cumplirá su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, luego de haberse desempeñado como tal desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021.

"Es una victoria que nunca se ha visto para nuestro país", dijo el republicano durante la madrugada, cuando dio un discurso acompañado de su familia y equipo.

La repercusión del triunfo en los medios del mundo

Los medios internacionales más importantes no tardaron en reflejar en sus portadas el triunfo del republicano. Entre ellos, destacan The Washington Post, The New York Times, Daily Mail, The Guardian y The Telegraph.

The Washington Post fue uno de los primeros en anunciar el triunfo de Trump.

Uno de los primeros medios de comunicación estadounidenses en revelar el triunfo de Trump fue The Washington Post. "Se convierte en el segundo presidente en ganar mandatos no consecutivos", resaltó el prestigioso medio. Por su parte, The New York Times destacó: "Trump regresa".

"Trump regresa", se lee en la portada de The New York Times.

“Donald Trump elegido presidente de Estados Unidos en sorprendente resurrección política”, titula el medio británico The Guardian, y resalta: “El expresidente derrota a Kamala Harris mientras los votantes envían al republicano de regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato”.

The Guardian

“Donald Trump ha sido elegido presidente número 47 de Estados Unidos, un regreso extraordinario para un expresidente que se negó a aceptar la derrota hace cuatro años, desató una violenta insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, fue declarado culpable de delitos graves y sobrevivió a dos intentos de asesinato”, declararon desde el medio AP.

AP

En tanto, la CNN expuso: "Donald Trump regresará a la Casa Blanca, proyecta CNN, en un momento de consecuencias históricas para la democracia estadounidense". CNN

El medio británico Daily Mail declaró que la victoria de Trump representa la “mayor remontada política en la historia de Estados Unidos tras sorprendente arrasada en la noche electoral”. Daily Mail

The Times of Israel tituló: “Trump declara su victoria en las elecciones estadounidenses y promete que él ‘detendrá las guerras’ en lugar de iniciarlas”. Asimismo, desde el medio aseguraron que Netanyahu festeja “la mayor remontada de la historia mientras la carrera presidencial está prácticamente ganada”. The Times of Israel

“Trump desaloja a los demócratas de la Casa Blanca tras arrasar en las elecciones”, dicta la portada del medio español La Vanguardia. “El expresidente volverá al despacho oval con más poderes que nunca al lograr también los republicanos el control del Senado”, agregaron. La Vanguardia

O Globo, medio brasilero, destaca en su portada: “Trump es virtualmente elegido: ‘Estados Unidos entrará en una edad de oro’; los periodistas analizan”. O Globo