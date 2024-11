Sorpresa: a quién pidió no votar el Consejo Editorial del The New York Times

Hoy arrancaron las elecciones en Estados Unidos, marcadas por una intensa controversia. Con Donald Trump y Kamala Harris como los principales contendientes, el ambiente electoral está cargado de tensión y expectativa. En un mensaje destacado en su portada, The New York Times llamó a los estadounidenses a acudir a las urnas y “poner fin a la era Trump”, respaldando abiertamente a Harris.

"Usted ya conoce a Donald Trump. No es apto para liderar. Obsérvelo. Escuche a quienes lo conocen mejor. Trató de subvertir una elección y sigue siendo una amenaza para la democracia", destaca el diario en su mensaje de cuatro párrafos lleno de palabras subrayadas que enlazan con noticias del propio medio sobre la gestión del expresidente republicano (2017-2021).

El rotativo agrega que Trump "ayudó a revocar el fallo Roe (sobre la libertad de las mujeres embarazadas para elegir abortar), con terribles consecuencias. La corrupción y la ilegalidad de Trump van más allá de las elecciones: son su ética. Miente sin límites. Si es reelegido, el Partido Republicano no lo frenará".

Según la opinión del Consejo Editoral del The New York Times, Donald Trump "utilizará al gobierno para perseguir a sus oponentes. Aplicará una política cruel de deportaciones masivas". Además, aseguran que el republicano "causará estragos entre los pobres, la clase media y los empleadores. Otro mandato de Trump dañará el clima, destruirá alianzas y fortalecerá a los autócratas. Los estadounidenses deberían exigir algo mejor".

El mensaje del Consejo Editorial del The New York Times. Fuente: captura de pantalla.

En los Estados Unidos los medios de comunicación apoyan abiertamente a los candidatos en las elecciones y en el caso de The New York Times, se viene apoyando al partido demócrata hace varios años. Sin embargo, esta tradición se rompió hace unos días cuando The Washington Post, cuyo dueño es Jeff Bezos, decidió no respaldar a ningún aspirante.

En una columna de opinión, Bezos aseguró que la mayoría de estadounidenses "cree que los medios están parcializados" y sentenció que la decisión de no respaldar la candidatura política de la vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente Donald Trump "es la correcta".

Este es el tercer ciclo electoral en el que The New York Times se opone a Trump, después de su apoyo a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. Esta postura ha tenido consecuencias para el periódico, que ha perdido miles de suscriptores y ha enfrentado renuncias dentro de su equipo editorial.

Por otro lado, el *Los Angeles Times* ha decidido mantenerse neutral en estas reñidas elecciones, sin expresar su respaldo a ningún candidato. En contraste, la revista The New Yorker* fue una de las primeras en apoyar a la candidata demócrata, evocando el asalto al Capitolio en 2021 y calificando a Trump como un “agente del caos” y un “enemigo de la democracia liberal”.