Quién ganará las elecciones en Estados Unidos, según los mercados de apuestas

En medio de la “guerra” de encuestas, muchos utilizan como “termómetro” de la preferencia electoral en Estados Unidos los mercados de apuestas online. Estas plataformas se han vuelto sumamente populares en el último tiempo, contando con la participación de millones de usuarios que han movilizado miles de millones de dólares.

Muchos analistas confían más en estos sitios que en las encuestas ya que en estas plataformas las personas invierten su propio dinero (mediante criptomonedas). Por el contrario, los sondeos de las consultoras han demostrado en muchos casos que carecen de rigurosidad en su metodología (por ejemplo los que se basan exclusivamente en las entrevistas online) o bien responden a intereses particulares.

¿Quién ganará las elecciones según los sitios de apuestas?

Una de las plataformas que se han vuelto muy populares en los últimos meses es Polymarket. Esta compañía radicada en Nueva York abrió la elección en Estados Unidos en enero de este año y desde entonces ha recibido la sorprendente cifra de 3.000 millones de dólares solo en la apuesta por la carrera presidencial (ya que hay decenas de otras apuestas -desde la composición del Senado y la Cámara de Representantes hasta los partidos de la Champions League o el Super Bowl-).

Al momento de escribir este artículo, Donald Trump se imponía sobre Kamala Harris 55% vs 45%. Según los apostadores, el candidato republicano ganaría en 5 de los 7 estados en disputa: Arizona (73% vs 27%), Nevada (57% vs 43%), Carolina del Norte (63% vs 37%), Georgia (64% vs 36%) y Pensilvania (54% vs 46). Harris sería la favorita en Wisconsin (58% vs 42%) y Michigan (60% vs 40%). De esta forma, Trump obtendría 287 votos electorales, en tanto Harris alcanzaría 241 (con 270 se gana la elección).

Cabe resaltar que estos pronósticos de Polymarket coinciden con la tendencia que manifiesta el agregador de encuestas Real Clear Polling, que muestra al exmandatario ganando con más margen en Arizona (+5,6), Georgia (+2,3), Carolina del Norte (+1,5) y Nevada (+1), y más estrechamente en Pensilvania (+0,3). La actual vicepresidente ganaría de manera ajustada Wisconsin (+0,3) y Michigan (+0,6).

Trump también era el favorito en Polymarket cuando estaba el presidente demócrata Joe Biden en carrera (a mediados de julio el 71,5% optaba por Trump). Sin embargo, cuando Harris reemplazó al veterano dirigente de 81 años a finales de julio, a las pocas semanas tomó la delantera en las apuestas, y si bien por momentos la carrera parecía más reñida, la candidata demócrata -en líneas generales- se mantuvo en tendencia alcista hasta mediados de septiembre cuando comenzó a caer y caer.

A comienzos de octubre el candidato republicano pasó a ser el preferido hasta la fecha. Sin embargo, en los últimos días, y particularmente desde el 30 de octubre, la exsenadora por California subió considerablemente (pasó de 35% a 46%) mientras el magnate neoyorquino bajó en la misma proporción (65% a 54%).

Cabe resaltar que cuando Trump amplió su ventaja sobre Harris en octubre, Polymarket fue acusada de permitir algunas acciones irregulares. Por ejemplo, el 24 de octubre la compañía informó que había un operador sospechoso que había invertido 45 millones de

dólares con la opción de Trump como ganador con cuatro cuentas distintas, algo que no está permitido. Sin embargo, aclaró que el sujeto bajo ningún concepto intentó manipular el mercado.

En los últimos días, previa a la escalada de Harris, la plataforma también recibió denuncias de “wash trading”, una práctica en la que se realizan transacciones de gran volumen sin intención genuina de mercado, con el fin de inflar artificialmente la actividad y el volumen de operaciones.

A ello se suma que Polymarket no permite que los estadounidenses participen en las transacciones de la plataforma -por una cuestión de regulación gubernamental-. Por estas consideraciones, algunos reportes han cuestionado la credibilidad de los

pronósticos que surgen de las apuestas.

Sin embargo, sitios de apuestas que operan en Estados Unidos y que están bajo la estricta vigilancia de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) han mostrado una tendencia muy parecida a la de Polymarket.

Una de estas plataformas es Kalshi que, a diferencia de Polymarket, en las últimas semanas sí ha logrado la aprobación de la CFTC para que los estadounidenses puedan participar de sus apuestas por las elecciones. Desde principios de octubre de este año -cuando se abrió la apuesta- hasta la fecha, ha recibido transacciones por casi 180 millones de dólares.

Hasta el 10 de octubre Trump y Harris iban muy parejos, pero desde ahí el candidato republicano tomó la delantera hasta la fecha. Alcanzó un pico el 29 de octubre (65%), y bajó varios puntos hasta la fecha. Al 3 de noviembre, igualmente, figuraba como favorito con el 52% frente al 48% de Harris.