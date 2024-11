Final no apto para cardíacos: ¿se suman otros estados en disputa en el tramo final de la campaña?

Durante toda la campaña electoral en Estados Unidos hubo cierto consenso que la elecciones presidenciales se definiría en siete de los 50 estados. ¿Por qué? Porque en el país norteamericano el ganador se define por Colegio Electoral, y no por voto popular. Es decir, los votos electorales de 43 estados se creía que ya estaban definidos porque el historial electoral demuestra que son claramente demócratas o bien republicanos. Pero puede que no sea tan así y podría haber sorpresas de último momento.

Nadie pone en duda que en California ganará la demócrata Kamala Harris y se llevará los 54 votos electorales del Estado Dorado. De la misma forma, el republicano Donald Trump cosechará los 40 votos electorales de Texas. Y así con la mayoría de los estados que ya están pintados de rojo (color del Partido Republicano) o azul (Partido Demócrata).

Teniendo en cuenta que, contabilizando esos estados “definidos”, ningún candidato llegaría al piso de los 270 votos electorales necesarios para consagrarse ganador, la elección, en un principio, parecería quedar reducida a quien logre imponerse en los famosos “estados pendulares o indecisos”: Arizona (11), Nevada (6), Carolina del Norte (16), Georgia (16), Pensilvania (19), Michigan (15) y Wisconsin (10).

Esa era la tesis general hasta la semana pasada cuando el agregador de encuestas Real Clear Polling (RCP) sorprendió al añadir un nuevo estado en disputa: New Hampshire.

Este distrito, que pone en juego cuatro votos electorales, durante prácticamente toda la campaña electoral, a la luz de los promedios de encuestas, estaba catalogado como “ligeramente demócrata”. Sin embargo ahora aparece “indefinido”. ¿Por qué? Porque la ventaja de Harris sobre Trump allí se fue reduciendo considerablemente en los últimos días.

Ha sido tal el revuelo que se armó que algunas de las consultoras más reconocidas decidieron elaborar un trabajo de campo a último momento en este estado para ver qué estaba pasando. Una de ellas fue Rasmussen Reports, una de las encuestadoras que más se acercó al resultado final en las elecciones de 2020. El veredicto: Harris supera a Trump por tan solo 1 punto.

Una encuesta de un medio local, el New Hampshire Journal, inclusive le dio ganador al exmandatario por un estrecho margen.

Al 4 de noviembre, según el promedio de RCP, la candidata demócrata le sacaba 3,5 puntos de ventaja a su rival republicano.

"Hay una razón por la que Kamala Harris ha estado gastando dinero en New Hampshire. Ella está a la defensiva y sabe que el presidente Trump está en camino a la victoria", afirmó con entusiasmo a Newsweek la secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump, Karoline Leavitt.

Pero este estado de 1,3 millones de habitantes podría no ser la única “sorpresa” de último momento.

RCP también tiene como “estado indefinido” a Minnesota (10 votos electorales) y el segundo distrito de Nebraska (1). Ambos se suponía que eran distritos demócratas. Particularmente sería un enorme golpe para el partido “azul” si pierde en la tierra gobernada por Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Harris. El promedio de RCP le da +4,8 a favor de la exsenadora por California, mientras que un trabajo elaborado por Rasmussen Reports, entre el 24 y el 26 de octubre, también la da ganadora, aunque con una ventaja más estrecha (+3).

En el caso del distrito “azul” de Nebraska, la campaña republicana envió recientemente a los exdemócratas Robert F. Kennedy Jr. y Tulsi Gabbard para hacer campaña en Omaha.

Pero habría más. Entusiasmado por algunos sondeos, Trump organizó mítines la semana pasada en estados demócratas como Virginia (13 votos electorales) y Nuevo México (5). Realizar tal movida resignando eventos en los otros estados en disputa significa que la campaña republicana está muy confiada en que puede dar un golpe de timón en estos dos distritos.

En el caso de Nuevo México, Rasmussen le da a Harris ganando por +5. En Virginia, en tanto, estaría más parejo. La encuestadora muestra ganando a la candidata demócrata por dos puntos y un sondeo de la consultora Chism Strategies, basado en entrevistas realizadas entre el 28 y el 30 de octubre, da empate (45% vs 45%).

"Trump ha creado una coalición amplia y diversa al unificar al Partido Republicano, atrayendo a los independientes y apelando a los demócratas descontentos con su mensaje", dijo un estratega de la campaña republicana entrevistado por NBC. "El impulso incluye estados que recientemente han estado a favor de un demócrata", agregó al respecto.

Sin embargo, para RCP, tanto Virginia como Nuevo México no están “indefinidos” sino que aparecen como “ligeramente demócratas”: en el primero Harris tiene +5,8 y en el segundo +6,7.

Como si todo esto fuera poco, el sábado por la noche un periódico local de Iowa, Des Moines Register, dio un anuncio sorpresivo: según su encuesta, Harris estaría 3 puntos por delante en este estado que no ha votado a un demócrata para presidente desde que apoyó a Barack Obama en 2012. No hay prácticamente más sondeos en este estado predominante rural y republicano. Según el sitio de apuestas Polymarket, Trump es claramente el favorito sobre Harris (83% vs 17%).

A la luz de estos últimos números, el final de la campaña estadounidense no es apto para que lo palpiten los cardíacos. Ciertamente, podría haber sorpresas en el resultado final, lo cual, en realidad, no sería tan sorprendente ya que tanto consultoras como analistas, en general, se equivocaron groseramente al predecir lo que sucedería en 2016 y también en 2020.