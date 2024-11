Elecciones EE.UU. 2024: depende quién gane "puede haber actos de violencia" por los resultados

El próximo 5 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es uno de los eventos políticos más importantes del año, cuyo resultado puede ser determinante en un mundo cada vez más tenso ante la guerra en Oriente Medio y Ucrania. Al país anglosajón se le suma también una sociedad cada vez más radicalizada con la inteligencia artificial y la desinformación en internet como ejes pivotantes. Además, los resultados - por cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos - dependen al final de un puñado de "Estados oscilantes".

Ernesto Calvo, analista internacional que se encuentra en Estados Unidos, comentó el clima que se vive en el país junto con los posibles resultados electorales.

Las encuestas en los 7 Estados clave (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin) muestran una intención de voto muy reñida. Por momentos Kamala Harris le saca un escaso punto de ventaja al republicano Donald Trump y a veces todo lo contrario. "Hay mucha paridad", aseguró el analista, aunque la encuestadora FiveThirtyEight, "la más importante de acá", muestra a Trump con una leve ventaja por sobre Harris. "Y hay que pensar que casi un 40% de la población ya votó, porque acá hay voto anticipado por parte de los Estados", por lo que ya son más de 66 millones los votos por correo electrónico.

"El clima es tenso no solamente porque hay una gran paridad entre los dos candidatos, sino también mucha polarización que se ha venido construyendo desde hace 20 años", explicó Calvo. Las razones tras esta radicalización de la sociedad estadounidense son difíciles de reconocer, principalmente porque, si bien hay altos niveles de desigualdad, "lo cierto es que los niveles de pobreza son muy bajos: en este momento estamos en una situación de pleno empleo".

Además, el grado de polarización "es muy distinto" entre republicanos y demócratas. "Los republicanos están mucho más radicalizados. Y perciben mucha más amenaza de la situación actual, económica y política. Son mucho más agresivos con las respuestas. No solamente Trump; el partido en su totalidad ha estado radicalizándose con mucha más virulencia desde el 2008", explicó. El New York Times hoy justo tenía una nota muy alta sobre los movimientos de ultraderecha en Telegram que están organizándose. Yo personalmente no creo que haya violencia, pero no se puede descartar", destacó

Otros analistas han anticipado que hay grupos muy bien organizados. "Hay que acordarse acordarse que Estados Unidos tiene una tradición muy extensa de milicias militarizadas, organizadas y la Segunda Enmienda protege la portación de armas, incluso de ametralladoras y armas de otro calibre". Además, muchos de estos grupos se encuentran en los llamados "Estados oscilantes", como Wisconsin o Arizona.

"Es un país en el cual un 10% de los presidentes han sido asesinados, un 20% han recibido atentados contra su vida. Tenemos un país extrañamente armado, con lo cual nadie anticipa que va a haber una guerra civil, aún cuando hay películas que lo dramatizan. Pero sí puede haber actos de violencia", concluyó.

