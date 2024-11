Estados Unidos y el fracaso de las encuestas electorales

A semanas de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos la discrepancia entre las encuestas y sondeos de opinión llaman la atención. Los analistas recuerdan que las encuestas políticas subestimaron el apoyo a Donald Trump y exageraron el respaldo a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, pero cuatro años después anticiparon correctamente la victoria de Joe Biden sobre Trump, sin embargo, tanto las encuestas nacionales como las estatales arrojaron una ventaja mucho más amplia de la que finalmente recibió. Un informe del grupo de trabajo de la Asociación Estadounidense de Investigación de Opinión Pública calificó la carrera presidencial de 2020 como el mayor fracaso de la profesión desde 1980, cuando las encuestas pronosticaron una competencia reñida y en cambio Ronald Reagan venció al entonces Presidente Jimmy Carter por una abrumadora mayoría.

Christina Pazzanese de The Gazette dialogó con John Anzalone, el principal encuestador de Biden en 2020 y miembro residente del Instituto de Política de Harvard, sobre lo que sucedió en las últimas dos elecciones y cómo el campo ha tratado de hacer ajustes en medio de cambios en la dinámica política de la nación. ¿Quién es Anzalone?: cofundador de la encuesta de The Wall Street Journal, también trabajó en las campañas presidenciales de Hillary Clinton (2016) y Barack Obama (2008 y 2012). Su empresa, Impact Research, ha realizado encuestas para la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, pero él no está involucrado en ese trabajo. A continuación lo más relevante de la charla.

¿Qué salió mal en las últimas dos elecciones?: Lo que realmente importa es que diferenciemos lo que hacen los encuestadores profesionales que trabajan para las campañas y lo que hacen las encuestas de los medios públicos, porque es muy diferente. No estamos viendo encuestas de campaña. No digo que no haya habido errores. Los hubo, sobre todo en 2016. Pero no hay muchos medios de comunicación que se gasten tanto dinero como nosotros en hacer las entrevistas diarias de la forma correcta, utilizando metodologías multimodales, haciendo cuotas, etc. Nos marca el hecho de que ahora haya docenas y docenas de encuestas de medios baratas que creo que son un problema.

En 2016, hubo muchas preocupaciones legítimas sobre el error en las encuestas. Lo que descubrimos internamente, en un grupo de encuestadores, es que no estábamos obteniendo la proporción adecuada de votantes sin educación universitaria. Estábamos obteniendo demasiados votantes sin educación universitaria y orientados al servicio. No estábamos obteniendo suficientes personas que trabajan con sus manos o en la fábrica o en la agricultura, conductores y cosas así.

También vimos que muchas de nuestras entrevistas en pueblos rurales pequeños se realizaban en la capital del condado, no en las áreas rurales. Y por eso, cambiamos mucho en términos de cómo obtenemos nuestras entrevistas y cuotas con votantes sin educación universitaria. Hay que reconocer que Trump cambió por completo la dinámica política de EE.UU. Y no había forma de predecir quiénes iban a salir a votar en 2016. Simplemente no había forma de hacerlo. Vimos un poco de eso también en 2020. Creo que los desafíos tienen mucho que ver con determinar quiénes van a participar. Eso ha sido un absoluto misterio en la era Trump. No podría decirte quiénes van a participar ahora.

¿Qué métricas consideran los encuestadores como la mejor medida para determinar quién saldrá a votar? Analizamos el nivel de entusiasmo y la probabilidad, pero la mayor parte de lo que hacemos es desarrollar mensajes y estrategias. La mayor parte de lo que hacen las encuestas de los medios de comunicación son los números grandes o pequeños, los enfrentamientos directos, las características, las calificaciones laborales, etc. Los encuestadores que están en el espacio político para ayudar a las campañas son estrategas de desarrollo de mensajes. Todo lo que hacemos se plasma en un anuncio de televisión o un anuncio digital o en un discurso. Sí, el enfrentamiento directo es importante y queremos hacerlo bien, pero las encuestas de los medios de comunicación han convertido a todos los encuestadores en pronosticadores, y eso es una interpretación errónea de lo que hacemos.

Muchos de los que dudaban si votar o no cuando se enfrentó Biden y Trump ahora dicen que planean hacerlo. ¿Cómo reflejan las encuestas a este electorado nuevo y en constante cambio?: Todo lo que puede hacer es intentar adivinar qué porcentaje de su muestra debería estar constituido por “votantes nuevos”. Tiene el historial de votantes de 2022, 2020, 2018 y 2016, y tiene nuevos inscriptos. Esa no es una ciencia perfecta. ¿Quién dice que este ciclo será igual a los ciclos anteriores, en los que hay que estar por encima de un cierto porcentaje a nivel nacional para ganar en los estados en disputa? Esta es una industria difícil en un buen día.

Durante los años de Trump, fue un desafío más difícil descubrir cómo podemos llegar a los votantes difíciles de alcanzar. Ahora sabemos que hay un universo que no quiere recibir una llamada en vivo o no confía en una llamada en vivo, por lo que hemos corregido muchos de esos problemas. Vamos a tener que evolucionar constantemente y vamos a tener que corregir y mejorar constantemente debido a todos los desafíos que tenemos. Pero estoy orgulloso de nuestra industria y del hecho de que, profesionalmente, lo que hacemos (y que no se ve) lo hacemos realmente bien. Las encuestas son muy caras y la mayoría de los medios de comunicación no gastan el dinero necesario para hacerlo bien.

¿Qué tipo de cosas podrían querer saber las campañas de Trump y Harris de sus encuestas internas en este punto de la carrera?: Las campañas presidenciales, ya sean demócratas o republicanas, van a poner a prueba tanto los mensajes positivos basados ??en la fuerza de los temas como los rasgos de carácter, y van a poner a prueba todos los contrastes. No hay nada que cada lado no haya probado en términos de marcos positivos y negativos. Lo que hacen todas las campañas es poner a prueba sus discursos en las convenciones y sus debates. (es decir, monitorean las respuestas de las audiencias de muestra para obtener su respuesta inmediata a palabras, frases e ideas en tiempo real). Así que están viendo qué es lo que impacta a los votantes indecisos. Los discursos en las convenciones de ambos candidatos, se puede garantizar que fueron puestos a prueba, y eso ayudó a refinar algunas de las cosas que dirían en el debate. Y luego, harán una prueba de los debates porque tienen meses de mítines, meses de discursos y tienen anuncios de televisión, así que cuantos más datos, mejor. Tienen la base de su investigación sobre el mensaje, el desarrollo y el contraste, y ahora, todo se trata de refinar.

Dices que la mayoría de las encuestas de los medios no son muy fiables. ¿Cuáles son las mejores?: El Wall Street Journal es el modelo de referencia, sin duda, porque es multimodal. Creo que el Pew Research Center es el modelo de referencia de las encuestas en línea porque ha creado su propia base de datos en línea. Y, además, creo que la encuesta de la NBC es realmente buena porque la llevan a cabo una empresa demócrata y una republicana, como la encuesta del Wall Street Journal.