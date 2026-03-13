Tensión en Medio Oriente: Irán expande sus ataques a Dubai, Arabia Saudita y Baréin

Las defensas aéreas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Baréin interceptaron misiles y activaron sirenas ante nuevos ataques vinculados a la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Los restos de un dron derribado en Dubai causaron daños en un edificio.

Las autoridades de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Baréin reportaron este viernes nuevos ataques sobre su territorio, a punto de cumplirse las dos semanas de conflicto en Medio Oriente.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó a través de X de la intercepción de varios misiles en su espacio aéreo: cuatro en las regiones oriental y central, otros seis en una provincia del este del país y siete que intentaban ingresar en el espacio aéreo del reino, sin que se precisara la ubicación exacta de los incidentes.

Las autoridades de Dubai también comunicaron en sus redes sociales que los escombros de una "intercepción exitosa" provocaron un incidente menor en la fachada de un edificio del centro de la ciudad, sin que se hayan reportado heridos.

Asimismo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, después de que se activaran las sirenas de emergencia, según un mensaje publicado en X.