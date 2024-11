Descubrieron que 10 horas de sedentarismo daña al corazón, incluso si eres deportista

Pasar muchas horas sentado al día está asociado con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, incluso en personas que realizan ejercicio regularmente. Este fue el descubrimiento que hizo un estudio reciente que relaciona más de 10,6 horas diarias de sedentarismo con estos problemas de salud, publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC) y presentado en las sesiones científicas de 2024 de la Asociación Americana del Corazón.

El análisis incluyó a 89.530 participantes del biobanco del Reino Unido, con una edad promedio de 62 años, de los cuales el 56,4 % eran mujeres. Los datos se recopilaron mediante un acelerómetro triaxial de muñeca que registró el movimiento durante siete días, encontrando un promedio diario de 9,4 horas de sedentarismo.

Durante un seguimiento de ocho años, se identificaron 3.638 casos de fibrilación auricular (4,9 %), 1.854 de insuficiencia cardíaca (2,1 %), 1.610 de infarto de miocardio (1,84 %) y 846 muertes por causas cardiovasculares (0,94 %).

Según el estudio, el tiempo prolongado de sedentarismo tiene un impacto en la salud.

Los resultados mostraron diferencias en los efectos del sedentarismo según el tipo de afección. En el caso de la fibrilación auricular y el infarto de miocardio, el riesgo aumentó de manera progresiva conforme aumentaba el tiempo sentado. Sin embargo, en insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, el riesgo permaneció bajo hasta superar las 10,6 horas de sedentarismo, momento en el que se observó un incremento significativo, indicando un "efecto umbral".

Los participantes que cumplieron con las recomendaciones actuales de realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o vigorosa presentaron una reducción en el riesgo de fibrilación auricular e infarto de miocardio. No obstante, el tiempo sedentario prolongado siguió teniendo un impacto considerable en la insuficiencia cardíaca y la mortalidad. "Las directrices futuras y los esfuerzos de salud pública deben hacer hincapié en la importancia de reducir el tiempo de sedentarismo", afirmó Shaan Khurshid, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts y coautor principal del estudio. Según Khurshid, evitar más de 10,6 horas al día de inactividad puede ser una meta razonable para mejorar la salud cardiovascular.

Por su parte, Charles Eaton, de la Universidad de Brown, señaló en un comentario editorial que el uso de acelerómetros portátiles ha revelado que las personas tienden a sobreestimar su nivel de actividad física y subestimar el tiempo que permanecen sedentarias.

Eaton destacó que reemplazar 30 minutos diarios de tiempo sentado por cualquier forma de actividad física podría generar beneficios significativos para la salud del corazón.