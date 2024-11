Francia busca apoyos para bloquear el acuerdo comercial con Mercosur

El ministro de Economía de Francia, Antoine Armand, ha afirmado este jueves que su Gobierno está negociando con otros socios en la Unión Europea para intentar formar una minoría de bloqueo contra el acuerdo comercial que el bloque negocia con Mercosur desde hace más de dos décadas y que Bruselas busca cerrar antes de que acabe el año.

"Es inaceptable (para Francia) y es insoportable para nuestros agricultores", ha avisado Armand en declaraciones a la radio Sud Radio recogidas por Europa Press, a lo largo de una entrevista en la que ha querido dejar claro que París empleará "todos los medios, incluidos los institucionales y de voto a nivel europeo" para que el pacto con Mercosur "en el estado actual no sea aprobado".

De este modo, el ministro ha confirmado los contactos con otras delegaciones para intentar sumar una minoría de bloqueo pero ha evitado responder a si los socios con los que está en conversaciones son aquellos tradicionalmente más reticentes, por ejemplo Países Bajos, Polonia o Austria.

Aunque los negociadores de las dos regiones anunciaron un acuerdo en 2019, el pacto nunca ha llegado a ser suscrito por las fricciones dentro de la UE. Pese a todo, la Comisión Europea mantiene que cuenta con el mandato de los 27 para cerrar un acuerdo y persisten los contactos entre las partes a nivel técnico, lo que ha llevado a especular con una posible firma en los márgenes del G20 que se celebrará la próxima semana en Brasil.

En este contexto, Francia insiste en que no se dan las condiciones para aceptar el acuerdo con el argumento de que ha quedado obsoleto porque sus disposiciones fueron redactadas hace 20 años y no responden a la realidad actual.

"Mercosur, en las condiciones actuales es un 'no'. Un 'no' porque nuestros agricultores, en especial nuestros ganaderos, se verán directamente afectados por la llegada de carne de bovino en condiciones absolutamente desleales; y es un 'no' porque climáticamente no respeta los estándares que la Unión Europea se ha fijado", ha argumentado el ministro francés.

Sin responder a con qué países está negociando la minoría de bloqueo, Armand ha dicho que, en todo caso, su Gobierno se "organiza con otros países europeos para hacer entender" sus posiciones y que Francia "está totalmente determinada a que Mercosur no sea firmada en el estado actual".

Ya el pasado martes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó de la "ingenuidad comercial" que a su juicio ha marcado la agenda europea en los últimos años, en contra del interés de protección del clima y que ha "desequilibrado sectores; si bien concedió que tampoco se debe caer en el "neoproteccionismo" que rechaza todo pacto comercial de plano.

Este miércoles, el primer ministro galo, Michel Barnier, viajó a Bruselas para reunirse con el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que ha estado también conduciendo las negociaciones con Mercosur en el último año.

También se vio con la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, a la que según dijo después en declaraciones a la prensa, le trasladó que "con las condiciones en que ha sido redactado este acuerdo no es aceptable para Francia y no lo será".

