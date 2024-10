Pepe Mujica votó en Uruguay y lanzó fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei

Este domingo 27 de octubre, la República Oriental del Uruguay lleva a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2024. Es así que más de 2,7 millones de uruguayos podrán concurrir a las urnas para elegir al sucesor de Luis Lacalle Pou, el mandatario que asumió el 1 de marzo de 2020, tras ser electo en las elecciones generales de 2019.

Lacalle Pou, referente del Partido Nacional uruguayo, no puede presentarse a un segundo mandato consecutivo debido a la limitación constitucional de mandatos. Es por ello que los ciudadanos podrán elegir entre Yamandú Orsi, del Frente Amplio, y Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional.

Pasadas las 8 de la mañana del domingo, se abrieron los centros de votación para las elecciones en Uruguay. Una de las figuras que llegó primero para sufragar fue el exmandatario José Pepe Mujica. El político concurrió temprano a la Escuela 149, ubicada en el Cerro de Montevideo, para ejercer su derecho al voto.

Mirá el video de la rueda de prensa de Pepe Mujica

En rueda de prensa, previo a emitir su voto, el exmandatario se atrevió a dar declaraciones respecto a los desafíos del nuevo gobierno, el panorama político, el conflicto en Medio Oriente y a la gestión de Javier Milei en Argentina. "Yo veo que en el futuro va a haber varios mini gobiernos. Un gobierno de la industria, un gobierno de la ciencia, etc. Porque es imposible resumir en 80 a 100 tipos la diversidad de conocimiento que va imponiendo la tecnología. Si la democracia no cambia institucionalmente, va a estar enferma. El parlamento no puede resumir la democracia", expuso Mujica al comienzo de la conferencia.

Sin pelos en la lengua, también opinó respecto a la campaña electoral que se realizó previo a las elecciones. "La vi un poco distraída. Se preocuparon mucho en lo que iban a gastar y no en cómo se va a generar plata. No le dieron ni pelota al país agroexportador. Nadie habló de los granos, de las divisas. ¿Cómo hacemos para producir un poco más?", señaló.

Enseguida, una de las periodistas presentes le consultó qué piensa sobre la apatía que muestran los jóvenes sobre la política, debido a su baja o casi nula participación en las campañas electorales. Ante ello, el político que supo integrar el Movimiento de Liberación Nacional declaró: "Yo creo en los jóvenes. Eso de que no les interesa la política es relativo. Si los jóvenes no se prenden estamos fritos. Si no se prenden, es porque no los enamoramos, porque les damos asco. Si hay propuestas que los enamoren, los 'gurises' (chicos, en dialecto uruguayo) van a estar".

"Los desafíos para el nuevo gobierno son la seguridad y el aumento de la riqueza. Si se quiere distribuir hay que tener más. En materia de seguridad se necesita una política global, que vaya más allá de los partidos y que sea muy profesional", formuló Mujica más tarde, respecto a los desafíos que tendrá el nuevo gobierno electo.

Por supuesto, no podía faltar su crudo análisis sobre la actualidad de la política en Argentina. En ese sentido, el hombre de 89 años admitió que "con los vecinos hay que tratar de llevarse lo mejor que se pueda", pero que Uruguay y Argentina se llevan con "bastante filo".

Asimismo, ante la pregunta de un periodista, Mujica opinó que “es difícil que en Argentina haya un gobierno bueno. Es más, uno de los presentes exclamó que el gobierno de Alberto Fernández fue de terror, a lo cual Mujica retrucó: "¿Y el que hay ahora? Si vos fueras pobre me ibas a contar cómo la estabas pasando".

"Por ahora es un gobierno que está acentuando la pobreza. Mañana capaz que reacciona. Pero por ahora hay más pobres que antes. Puede ser un costo de la transformación", sentenció.

Finalmente, Mujica aseguró que el Frente Amplio considera que "el Estado de Israel tiene derecho a vivir, pero Palestina tiene derecho a existir". "Cuando yo fui gobierno reconocí a Palestina", declaró el exmandatario que rápidamente se retiró del lugar: "Estoy peleando contra un cáncer. No tengo ganas de irme, pero estoy jodido".