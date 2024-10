Atacaron a tiros a Evo Morales y el chofer de su auto terminó herido

Este domingo, el expresidente de Bolivia Evo Morales denunció que el vehículo en el que viajaba recibió 14 disparos. Aún se desconoce la identidad de los atacantes. El chofer del político resultó herido por los impactos.

Mediante un video, viralizado en las redes sociales, se pudo ver el momento de desesperación que sufrieron Evo Morales, su chofer y una mujer que viajaba en el asiento trasero, luego del ataque. De acuerdo con la información trascendida, el político se dirigía hacia la emisora radial Kawsachun Coca, donde emite un programa cada domingo.

Según el relato del propio Evo Morales, el ataque se produjo a las 6.25 (hora de Bolivia) en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari y Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. Allí fue que dos o tres camionetas, con agresores dentro, empezaron a perseguirlos.

Mirá el video de la persecución

Al darse cuenta de la persecución, el chofer de Evo Morales se "desvió" de su trayecto. Aun así, la persecución no terminó. "Ahí me di cuenta que era un operativo. A mí me ha sorprendido, felizmente salvamos la vida", manifestó el exgobernante que aseguró que recibieron al menos 14 disparos durante la persecución.

En el video, que grabó la mujer y más tarde compartió en redes, se puede oír lo siguiente: "¡Agáchate presi, agáchate presi!". Al mismo tiempo, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) iba denunciando el hecho en una llamada de celular.

En un momento, los pasajeros del vehículo tuvieron que cambiar de medio de transporte puesto que el anterior sufrió varios daños, entre ellos, vidrios trizados y la llanta baja tras los disparos. Fue ahí que notaron que la cabeza del chofer estaba sangrando. Entonces, Morales abrió la ventanilla para alertar a los ciudadanos sobre el ataque, pidiéndoles que bloqueen el camino para que sus perseguidores no puedan pasar.

Tras el hecho, Morales apuntó contra el Gobierno de Luis Arce como culpables de lo sucedido. Sostuvo que "hoy se ha cumplido" el plan de intento de asesinato.