Abusos sexuales: Iglesia católica de Madrid pide perdón y dará resarcimientos

"No queremos ni debemos pasar página". Con este compromiso compartido entre las víctimas de abusos y el arzobispo de Madrid, José Cobo, la Iglesia madrileña ha efectuado un acto de encuentro, reconocimiento, paz y perdón en la Catedral de La Almudena de la Iglesia católica.

Cobo, durante una intervención en el interior del tempo madrileño en la noche del lunes, pidió disculpas a las víctimas de abusos sexuales y de otro tipo y se comprometió a la puesta en marcha, "sin retroceso posible", de una serie de medidas que "no den lugar a equívocos".

"No es momento de palabras: estaréis cansados y cansadas de palabras huecas. Es tiempo de hechos, de escuchar, de aprender, de reconocer y de reparar", proclamó el prelado antes de enfatizar: "No hemos cuidado a las víctimas, no os hemos defendido y nos hemos resistido a atenderos cuando más lo necesitabais".

"Rotundamente la Iglesia de Madrid quiere afrontar el dolor que provoca todo tipo de abusos: sexuales, de poder, de conciencia y espirituales", añadió.

No solo perdón, también reparación

La relación de la Iglesia con las víctimas entra, por tanto, en "un tiempo nuevo", remarcó el arzobispo madrileño, quien dio por hecha la instauración de un funcionamiento eclesiástico renovado, basado en "la transparencia y el buen trato".

Porque "no se trata solo de pedir perdón, sino además de acoger, reparar, restituir e incluir el proceso y la vida (de las víctimas) en el corazón de la Iglesia", sentenció.

Las palabras de Cobo se enmarcan en una ceremonia que dio protagonismo a los testimonios de los afectados gracias al proyecto 'Repara', destinado a la atención a las víctimas y a la prevención de abusos en la Archidiócesis de Madrid.

Tras el acto, la Archidiócesis de Madrid colocó un olivo en uno de los accesos a la catedral junto a una placa "en memoria de todas las personas víctimas de abuso en el seno de la Iglesia".

El Defensor del Pueblo presentó la pasada semana en el Parlamento español un informe con más de 600 experiencias de abusos documentados en el seno de la Iglesia católica.

Efe.