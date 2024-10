Dolor en Israel: encontraron sin vida, en el día de su cumpleaños, a una de las sobrevivientes del ataque de Hamás

Una sobreviviente del ataque del grupo armado Hamás al festival en Israel Nova fue encontrada muerta en su domicilio el día de su cumpleaños número 22.

La joven se quitó la vida al no poder lidiar con el trastorno de estrés postraumático (TEPT) que sufrió a raíz los acontecimientos vividos el 7 de octubre de 2023, indica The Times of Israel.

Shirel Golan luchó un año contra el estrés y, según la familia, fue hospitalizada dos veces por síntomas postraumáticos, pero nunca la declararon paciente de TEPT.

El padre mencionó que hacía un mes la chica había intentado suicidarse y se temía que volviera a hacerlo.

"Si el Estado se hubiera hecho cargo de ella, nada de esto habría sucedido", dijo el hermano de la víctima, Eyal Golan, acusando al Estado israelí de no haberle ofrecido la asistencia médica necesaria ante los problemas emocionales y mentales que padecía.

También declaró que la madre se vio obligada a "jubilarse anticipadamente para estar al lado de su hija" y que la familia la dejó sola el día de la tragedia.

Eyal instó al Estado a que "se despierte" para que otras personas no pierdan a sus seres queridos, según el sitio Actualidad RT.

Por su parte, el Ministerio de Bienestar y Servicios Sociales israelí respondió que ofrece un amplio paquete de asistencia y apoyo e hizo un llamado a los sobrevivientes de ese día que necesiten ayuda a comunicarse a una línea directa las 24 horas, señala el medio.

El 7 de octubre de 2023, la chica estaba con su pareja en el festival Nova cerca de la frontera con Gaza, cuando las Brigadas al Qassam, de Hamás, atacaron a la multitud, mataron a 364 personas y secuestraron a decenas.

Los jóvenes permanecieron escondidos bajo un arbusto durante horas y estuvieron a punto de subirse a un coche cuyos 11 pasajeros acabaron muertos o secuestrados.

Al final, un agente de policía los ayudó a escapar del lugar, concluye la crónica.