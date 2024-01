Por qué miles de personas marcharon en Madrid este sábado

Unas 20.000 personas marcharon hoy por las calles de Madrid con banderas palestinas y gritando consignas contra Israel, para protestar contra el "genocidio" en la Franja de Gaza y pedir un alto el fuego en la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas.



La protesta tuvo lugar un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenara a Israel que autorice el ingreso de ayuda humanitaria en el enclave y le recordara que debe "impedir y castigar" cualquier incitación al genocidio.



El fallo llegó tras la demanda presentada por Sudáfrica ante el órgano judicial de la ONU contra Israel por "genocidio".



En la capital española, decenas de miles se movilizaron detrás de una pancarta que decía "Stop al genocidio en Palestina" y con banderas palestinas y sudafricanas.



Muchos de ellos llevaban carteles que decían "No se ven las sanciones a Israel" o "No es una guerra, es un genocidio".



Las autoridades madrileñas cifraron en 20.000 a los participantes de la marcha.



"Llevan casi 110 días sin agua, sin comida, sin nada, muriendo niños y viviendo una situación muy difícil", afirmó Lobna Elnakhala, de 54 años, según recogió la agencia de noticias AFP.



"Creo que no se puede tolerar. Como empecemos a tolerar y blanquear estas cosas, yo no sé a dónde vamos a llegar la verdad. Entonces hay que seguir, tenemos que seguir en la calle y seguir apoyando", dijo María Ángeles Arche, empleada administrativa de 61 años.



En la Unión Europea (UE), España ha sido una de las voces más críticas respecto a Israel en el conflicto desencadenado por el ataque de Hamas el 7 de octubre en ese país, donde mató a unas 1.200 personas y secuestró a otras 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.



La ofensiva que Israel lleva adelante como respuesta en Gaza dejó hasta el momento más de 26.000 muertos, gran parte de ellos mujeres y menores, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas.