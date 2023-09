Miles de españoles salieron a las calles de Madrid al grito de "no a la amnistía" que impulsa Pedro Sánchez

Decenas de miles de simpatizantes del Partido Popular (PP) se concentraron este domingo en Madrid para apoyar al líder de la formación de derecha, Alberto Núñez Feijóo, que parece encaminado a fracasar en su intento de que el Congreso lo elija presidente del Gobierno de España para desbancar al líder socialista en funciones, Pedro Sánchez.



Ante unas 40.000 personas, según los organizadores, que lo vitorearon, Alberto Núñez Feijóo volvió a acusar a Pedro Sánchez y a su partido socialista PSOE de querer mantenerse en el poder con el apoyo de partidos regionales independentistas, en especial de Cataluña, algo que considera una amenaza a la integridad territorial de España.



"Lo tengo muy claro, me debo exclusivamente al conjunto de españoles, para ellos estoy, nada más", dijo a la multitud Núñez Feijóo, que pareció volver a admitir entre líneas que no tiene los apoyos necesarios en el Congreso para ser electo jefe del futuro Gobierno tras las elecciones generales de julio pasado.



"Pasaré o no por la presidencia del gobierno, ahora o pronto, pero en lo que a mí respecta, lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad", agregó a los manifestantes, convocados para rechazar lo que el PP describe como un plan de Pedro Sánchez de amnistiar a separatistas catalanes como precio de mantenerse en el poder.

Libres e iguales.

El líder socialista, en cambio, viajó a Barcelona, la capital catalana, para una fiesta regional, y desde allí volvió a repetir que Núñez Feijóo no tiene ninguna chance de ser investido y que hace perder el tiempo a los españoles, y que no hay alternativa a su reelección al frente de una coalición progresista con la coalición de izquierda Sumar.



"Hoy se están manifestando en contra de un Gobierno socialista. Pues lo siento. Va a haber un Gobierno socialista", dijo en su discurso en la Fiesta de la Rosa en Gavà.

Los líderes del PP van a una investidura "que no se creen ni ellos", agregó.



El PP fue el partido más votado en las elecciones generales del 23 de julio, pero a Núñez Feijóo le faltan cuatro votos en el Congreso de los Diputados para alcanzar una mayoría necesaria para ser investido como presidente del Gobierno español, en un debate y votación el martes y miércoles de esta semana.



Si fracasa su investidura, Pedro Sánchez, que está en el poder de 2018 y desde los comicios es presidente en funciones, podría intentar ser investido, con el apoyo de una coalición de izquierda y de partidos independentistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia que ya dijeron que votarán por él y de un partido catalán al que aún intenta convencer.



Este partido, Juntos por Cataluña, está liderado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien está refugiado en Bélgica y es requerido por la Justicia española por haber liderado un fallido intento de independencia unilateral de Cataluña en 2017, que incluyó la realización de un referéndum independentista que había sido ilegalizado.



Puigdemont exige a las autoridades centrales de España una amnistía para todos los encausados por el intento secesionista de Cataluña en 2017 y la posibilidad de que Cataluña decida su futuro de manera unilateral, incluyendo por otro referéndum, así como el nombramiento de un mediador internacional entre Cataluña y el Estado.



Juntos por Cataluña, además, reclama al Estado español 450.000 millones de euros como parte de los que califica de "deuda histórica".

En la concentración en la zona de Goya, en el centro de la capital española, Núñez Feijóo dijo que él no aceptaría ese "chantaje inadmisible", al considerar la amnistía "ilegal".



"Aunque me cueste la presidencia del Gobierno, voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales, nos cueste lo que nos cueste", afirmó, informó la agencia de noticias AFP.



En la manifestación, las personas mostraban su rechazo a que Sánchez acepte una amnistía de los secesionistas catalanes condenados por el intento de secesión ilegal de 2017.



Siento "preocupación, porque este hombre (Sánchez) lo que quiere es estar en el poder y va a vender a quien sea" para lograrlo, dijo a AFP el manifestante Alfonso Martínez, un jubilado de 63 años que portaba una gorra con los colores de la bandera española.



"No a la amnistía", se oía corear a la multitud.