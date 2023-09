Zona en tensión: Rusia manda medio millón de efectivos a Ucrania

Rusia concentra más de 420.000 efectivos en los territorios temporalmente ocupados en Ucrania, en particular en Crimea, según declaraciones del jefe adjunto de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Vadim Skibitski, que recogen hoy los medios ucranianos.



""La Federación Rusa ha concentrado más de 420.000 efectivos en nuestros territorios temporalmente ocupados y en la península de Crimea. Esto sin contar a la Guardia Rusa, otras estructuras, unidades especiales y fuerzas de seguridad de la Federación Rusa que garantizan el poder de ocupación en nuestros territorios”, señaló.



Skibitski, que hizo estas declaraciones durante la reunión anual de la Estrategia Europea de Yalta (YES) en Kiev, subrayó que Rusia mantiene un contingente muy potente en Ucrania, que incluye una gran cantidad de tanques, vehículos blindados, sistemas de artillería, sistemas de lanzacohetes múltiples y sistemas de misiles.



No obstante, y a pesar de tamaña cifra de ocupantes, en más de un año y medio desde el inicio de la agresión a gran escala, agregó, la Federación Rusa no ha podido lograr su objetivo estratégico de ocupar completamente Ucrania.



Por ello, Rusia ha cambiado su objetivos y busca ahora hacerse con la totalidad de las regiones de Lugansk y Donetsk, agregó.



Precisó que las fuerzas rusas están llevando a cabo ahora operaciones militares activas en dos direcciones -Kupiansk-Limán y Marinka-Donetsk-, "para completar al menos una parte de la tarea y alcanzar completamente las fronteras administrativas de las regiones de Lugansk y Donetsk".