Joe Biden firmó un decreto que apunta directamente contra China

Joe Biden firmó hoy una orden ejecutiva que podría tensar aun más las relaciones entre China y Estados Unidos. El documento impone límites a las inversiones estadounidenses en empresas tecnológicas chinas.

La medida firmada es una de las más importantes desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca y su principal objetivo restringir las inversiones estadounidenses en China. En específico, la medida prohibirá a las empresas de capital de riesgo invertir en tres sectores clave de la economía china: semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial.

Por otro lado, los ciudadanos estadounidenses que hagan negocios relacionados a estos tres sectores deberán informar al Gobierno de los Estados Unidos. Es necesario recordar que China ha tenido avances significativos en estas industrias.

Según informaron los representantes del gobierno estadounidense, estos tres sectores han sido seleccionados debido al papel que podrían desempeñar en el desarrollo de capacidades militares, de inteligencia, vigilancia y cibernéticas en China.

Xi Jinping, presidente de China

Foto: EFE

Representantes del Gobierno estadounidense explicaron que esta medida busca evitar que China utilice los avances tecnológicos de los Estados Unidos para modernizar sus fuerzas armadas.

El presidente de China anunció una meta en común para el 2035: que el gigante asiático logre avances sociales, económicos y militares como así también navales, lo que preocupa a Occidente, ya que esto puede representar una amenaza contra Taiwán.

La nueva medida no será inmediata ya que se abrirá un período de comentarios para que las partes interesadas realicen sus contribuciones, lo que incluye a las empresas chinas. Por el momento no se sabe a qué tipo de penas se enfrentarán aquellos que no cumplan con esta medida, pero se cree que puedan enfrentar cargos criminales.

Además, están considerando la posibilidad de establecer excepciones que permitan a las empresas de Estados Unidos continuar invirtiendo en bonos y acciones de empresas tecnológicas chinas, según lo detallado por los funcionarios.

En todo caso, la orden ejecutiva posiblemente no entre en vigencia hasta el próximo año, coincidiendo con la campaña para las elecciones presidenciales en las que Biden busca la reelección. Mientras tanto, los republicanos todavía deben seleccionar a su candidato en un proceso de primarias, en el cual el expresidente Donald Trump (2017-2021) es el favorito inicial.