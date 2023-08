La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa definirán la presidencia de Ecuador en balotaje

La correísta Luisa González ganó las elecciones en Ecuador, pero con un porcentaje de votos que no le alcanzó para evitar la segunda vuelta, por lo que deberá definir la jefatura del Estado en octubre frente a Daniel Noboa, que no aparecía en los sondeos peleando la entrada al balotaje, en una jornada en la que el dato saliente fue que no se registraron hechos violentos, tras el asesinato de uno de los candidatos la semana pasada.



Escrutado algo más del 62% de las actas, según cifras oficiales, Luisa González reunía un 33,17% de los votos, sobre Daniel Noboa, que sumaba un 24,12%



Detrás, se enrolaban Christian Zurita -que reemplazó al asesinado candidato Fernando Villavicencio-, del Movimiento Construye, con un 16,29 % y luego Jan Topic, de Juntos Triunfaremos, con un 14,62%.



El exvice Otto Sonnenholzner, de la alianza Actuemos; el ambientalista Yaku Pérez, de la coalición Claro que se Puede; Bolívar Armijos, de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo); y el empresario Xavier Hervas, del movimiento Renovación Total (Reto), sumaban menos de 10 puntos cada uno.



La compulsa mano a mano de octubre reeditará, de alguna manera, lo ocurrido hace 17 años, cuando un candidato de Revolución Ciudadana (RC) se enfrentó a un Noboa: en octubre de 2006 el magnate Álvaro Noboa -padre de Daniel- se quedó con la primera vuelta, pero en la segunda, en noviembre, perdió frente a Rafael Correa, que inició entonces su década de gobierno.



“Se ha reflejado el voto del país que quiere paz, pero también del país que necesita medicinas y empleo. Los ecuatorianos debemos exigir condiciones dignas”, afirmó Luisa González, conocidos los primeros números.



Parada al lado de su escolta en la fórmula, Andrés Arauz, González destacó: “Estamos de fiesta, porque estamos haciendo historia. Pese a que por años fuimos invisibilizadas, hoy empezó una historia distinta con optimismo, con fe, una historia de dignidad para todo el pueblo”.



Repitió además sus quejas por las fallas en el sistema de votación en el exterior y exigió una nueva votación. “Les han quitado todo; ahora ni siquiera les dejaron votar“, advirtió.



Frente a sus seguidores, al sur de Quito, la exasambleísta hizo un llamado a la unidad y pidió para la segunda vuelta “votar bien, con conciencia, para que no haya un Lasso 2.0”.



El triunfo de RC pareció ratificar la recuperación de la fuerza que orienta el expresidente Correa, después de que ganara en las regionales de febrero varias ciudades, entre ellas Quito y Guayaquil, las dos principales del país.



Desde Guayaquil, justamente, Noboa, que se definió como “el candidato de la juventud”, destacó que fue “el pueblo de Ecuador el que ha ganado”.



“Hay una segunda vuelta, todavía no hemos logramos el objetivo, que es la presidencia de la República“, dijo Noboa, de 35 años, que prometió “cambios importantes y urgentes” si llega al Ejecutivo.



El asambleísta rechazó que su ingreso a la segunda vuelta haya sido una sorpresa: “Hicimos una excelente campaña en territorio, en bases y redes sociales. Solo faltaba incrementar el conocimiento y eso se logró con el debate” del domingo último, resaltó.



Tras una campaña plagada de violencia por los ataques a algunos candidatos, las amenazas a otros y a las autoridades electorales y los enfrentamientos entre bandas armadas, la jornada se desarrolló con una inusual tranquilidad y no se reportaron hechos de violencia de relevancia.



Casi 13 millones y medio de ciudadanos tuvieron la chance de ir a las urnas para elegir a quien complete el mandato de Guillermo Lasso hasta 2025.