El líder del Grupo Wagner volvió a Rusia: ¿desafía a Vladimir Putin?

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este jueves que el líder del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ya no se encuentra en territorio bielorruso y que, de hecho, ha regresado a Rusia, país donde emprendió una revuelta que puso en tela de juicio el liderazgo de Vladimir Putin.

Prigozhin viajó a Bielorrusia como parte de un pacto con el que las autoridades de Rusia se comprometieron a no imputarle por su rebelión, aunque de dicho traslado sólo consta una declaración de Lukashenko en la que confirmaba la llegada.

El líder del Grupo Wagner no ha reaparecido en público y se ha limitado a la difusión de grabaciones de voz.

Ahora, el mandatario bielorruso ha asegurado que Prigozhin se ha ido a San Petersburgo, matizando eso sí que no sabe dónde está "esta mañana".

"Quizás se fue a Moscú, o a otro lugar, pero no está en Bielorrusia", ha zanjado Lukashenko, en un discurso recogido por la agencia de noticias oficial BelTA.

Respuesta del Kremlin

El Kremlin aseguró este jueves que no sigue los desplazamientos del jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien tenía que exiliarse en Bielorrusia tras el fallido motín del 24 de junio, pero actualmente se encuentra en Rusia, según las autoridades bielorrusas.

"No, no seguimos sus movimientos, no tenemos ni tiempo ni ganas de hacerlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Peskov no quiso responder a la pregunta sobre si Prigozhin está violando las condiciones del pacto alcanzado con el Kremlin a finales de junio e insistió en que en este momento no puede añadir nada más a lo que ya se ha dicho.

