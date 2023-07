Investigaron la biblioteca de la Casa Blanca y encontraron algo sorprendente

La Casa Blanca, considerada un símbolo de poder y liderazgo para Estados Unidos y el mundo, se ve ahora envuelta en un escándalo. Autoridades policiales descubrieron una sustancia blanca en la biblioteca de la residencia presidencial, que dio positivo por cocaína en una prueba de campo preliminar. El descubrimiento desató una investigación por parte del Servicio Secreto de EE. UU. para determinar cómo ingresó esta sustancia a la emblemática residencia presidencial ubicada en 1600 Pennsylvania Avenue.

La sustancia fue hallada por un bombero del departamento de Washington DC quien informó: "Tenemos una barra amarilla que dice clorhidrato de cocaína".

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, comentó al Washington Post que la aparición de esta sustancia surgió en una inspección de rutina y provocó una alerta de seguridad elevada y una breve evacuación de la mansión. Además, comentó que hay una investigación sobre la "causa y la manera" de cómo ingresó la sustancia.

Casa Blanca

Foto: Shutterstock

Joe Biden y Jill Biden no se encontraban en la Casa Blanca cuando ocurrió el descubrimiento. Si bien se desconoce la cantidad de la sustancia, se especula que es "pequeña".

Existen antecedentes de drogas ilegales que han ingresado a la Casa Blanca. El reconocido rapero Snoop Dogg afirmó haber fumado marihuana en un baño en el año 2013, mientras que Willie Nelson confesó haber consumido marihuana en el techo del edificio durante la presidencia de Jimmy Carter.

Además, el actor británico Erkan Mustafa compartió su experiencia de haber fumado marihuana y consumido cocaína durante una visita a la Casa Blanca en el marco de la campaña antidrogas "Just Say No" de la primera dama Nancy Reagan. Incluso, la cantante de Jefferson Airplane, Grace Slick, reveló en 2011 que había intentado sin éxito añadir LSD al té del presidente Richard Nixon en 1970, manifestando más tarde: "Creo que Tricky Dick necesita un poco de ácido".

Estos episodios han dejado constancia de situaciones en las que sustancias ilegales lograron penetrar los muros de la Casa Blanca, añadiendo un elemento sorprendente a la historia de la emblemática residencia presidencial.