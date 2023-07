Flotas de drones de Ucrania logran atacar Moscú y Crimea, en Rusia

El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mijailo Fedorov, confirmó hoy los ataques con drones que alcanzaron la pasada madrugada Moscú y la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014.

“Hoy de madrugada drones han atacado la capital de los orcos y Crimea”, escribió en su cuenta de Telegram Fedorov, cuyo ministerio está a cargo de un ambicioso programa para suplir drones al ejército ucraniano, utilizando el término peyorativo que muchos ucranianos utilizan en esta guerra para referirse a los rusos.

Fedorov añadió que los sistemas electrónicos y las defensas antiaéreas rusas son “cada vez menos capaces de proteger” el espacio aéreo ruso, y cerró su escueto mensaje anunciando más ataques parecidos en el futuro: “habrá más de esto”.

El ministro ucraniano de Transformación Digital lidera una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar y adquirir con donaciones privadas miles de drones para incrementar el potencial del ejército de Kiev en esta guerra. Los drones de largo alcance son una prioridad de este programa.

Los ataques de anoche contra Crimea y contra Moscú se producen después de que Rusia haya atacado casi a diario la ciudad y los puertos de Odesa y sus alrededores en la última semana.

Tras el ataque con misiles de ayer contra esta ciudad, el presidente Volodímir Zelenski prometió vengar lo que calificó de acto de terrorismo ruso.

El ataque a Moscú

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que ha "frustrado" un "ataque terrorista" al haber eliminado dos drones lanzados por Ucrania que tenían como objetivo la capital del país, Moscú, donde se han estrellado contra dos edificios.



"Por medio de la guerra electrónica, dos vehículos aéreos no tripulados ucranianos han sido suprimidos y estrellados. Como resultado del ataque terrorista reprimido del régimen de Kiev, no hay víctimas", reza un comunicado publicado por la cartera de Defensa en su canal de Telegram.



El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha informado de que el incidente ha tenido lugar alrededor de las 04.00 horas (hora local) y que ha dañado "dos edificios no residenciales". Además, ha indicado que "no ha habido daños graves ni víctimas" y que los servicios de emergencia se encuentran en el lugar del ataque.

"Ataque terrorista"

El ataque a Crimea

El Gobierno de Rusia ha asegurado este lunes haber derribado 17 drones lanzados por Ucrania contra la península de Crimea, anexionada en 2014 por parte de Moscú, en lo que ha descrito como "un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista".



El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un mensaje en Telegram que este intento ha sido "desarticulado" y ha agregado que "catorce drones ucranianos han sido eliminados por medios de guerra electrónica". "Once de ellos se han estrellado en el mar Negro, mientras que tres han caído en la península", ha detallado.



Asimismo, ha agregado que "otros tres drones han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea", al tiempo que ha hecho hincapié en que "no hay víctimas como resultado del desarticulado ataque terrorista".

Efe, Dpa, EuropaPress, Youtube.