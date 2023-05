El país sin respuestas ante cuatro millones de matrimonios infantiles

Con cuatro millones de matrimonios infantiles, muestra Afganistán un descenso en las cifras en el último cuarto de siglo, aunque la falta de recursos dificulta atajar este problema, según el último informe de UNICEF.

La grave crisis económica y humanitaria que asola Afganistán desde hace décadas, y que se agravó con la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021, fuerza a los más desfavorecidas a vender o a casar a sus hijas menores de edad de forma prematura a cambio de dinero para cuidar al resto de la familia.

Es el caso de Abdul Malik, un padre de familia que vendió hace un año a su hija de 9 años al ser incapaz de devolver una deuda de unos 2.000 dólares que pidió para un negocio de cría de animales que no prosperó.

"No tenía intención de vender o dar a mi hija en matrimonio, pero pedí prestado dinero para poder ganarme la vida y no conseguí devolverlo. El prestamista me obligó a pagarle. Entonces me dio la opción de darme más dinero y llevarse a mi hija. No tuve otra opción más que aceptar", reconoció a EFE.

Aunque su hija acabó volviendo a casa después de que los vecinos de Malik le ayudasen a saldar la deuda, la historia no suele tener el mismo final para el resto de las niñas que abandonan su hogar para convivir con un hombre que en el 99 % de los casos es mayor que ellas.

Cerca del 32 % de las afganas de entre 20 y 24 años son casadas antes de cumplir los 18 y una de cada veinte antes de llegar a los 15 pese a que la edad legal para contraer matrimonio empieza a los 16, indicó UNICEF en un informe publicado este miércoles.

Las cifras contrastan con el caso de los hombres, con un 7 % que se ven en la obligación de contraer matrimonio antes de la mayoría de edad, señaló el organismo internacional según los últimos datos disponibles.

La falta de conciencia islámica se reporta como un signo causante del matrimonio infantil, según explicó a EFE el erudito religioso Qari Saleh Mohammad Islampoor.

Según la ley islámica, además de la edad y la madurez física de los jóvenes, el consentimiento de los hijos "es necesario para el matrimonio", por lo que el responsable legal de los niños debe considerar todos estos factores antes de dar luz verde al enlace, aclaró el erudito.

Unido a la pobreza y a la falta de conciencia islámica, los activistas pro derechos humanos también señalan que los matrimonios infantiles son a menudo empleados "para fortalecer los lazos con familias y tribus rivales, con promesas realizadas por sus padres aunque su hijo o hija aún no ha nacido", sentenció a EFE la activista afgana Nahid Noori.

Efe, Dw, Youtube.