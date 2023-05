Ante el avance de Rusia, la Unión Europea toma una decisión de fondo

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, consideró este lunes una “buena idea” que el G7 haya decidido preparar la entrega de aviones de combate a Ucrania para que se defienda de la invasión de Rusia, y confió en que Kiev pueda “pronto” contar con ellos.

“Es una buena idea, es algo bueno viniendo del G7, que por fin hayan decidido preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los cazas que necesita”, afirmó Borrell ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Unión.

El entrenamiento de los pilotos “es lo primero que hay que hacer”, dijo Borrell, que espera que "pronto" puedan "proveer a Ucrania este tipo de armas”.

Durante la cumbre del G7, celebrada el viernes y el pasado fin de semana en Hiroshima (Japón), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país ayudará a entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16, y abrió la puerta a entregar esos aviones a Ucrania en el futuro.

El titular español de Exteriores, José Manuel Albares, se mostró hoy convencido a su llegada a la reunión de ministros comunitarios de que saldrá adelante el envío de aviones de combate a Ucrania, mientras que su homólogo estonio, Margus Tsahkna, afirmó que la decisión de permitir la exportación de F-16 al país, así como de entrenar a sus pilotos, es “un gran logro”.

Por su parte, el titular checo, Jan Lipavsky, consideró que no corresponde al Consejo de ministros de la UE discutir la entrega de estos aviones de combate a Ucrania, sino a los países que los poseen, ya que "sería extraño que un país que no posee F16 pida a otros que los entreguen”, comentó.

“La coalición de los F16 tiene una dimensión europea muy fuerte”, destacó por su parte el ministro lituano, Gabrielius Landsbergis, teniendo en cuenta que muchos países europeos están dispuestos a dar a Kiev esas aeronaves, apuntó.

En todo caso, pidió no descuidar la entrega de otro armamento, como defensas antiaéreas, que hay que ir reponiendo o reparando mientras se van utilizando en el campo de batalla.

“Hemos dado este paso importante. Ahora vamos a sacar el máximo partido a las actividades de formación” de pilotos para estar preparados “si decidimos enviar cazas”, lo cual constituiría “una decisión separada”, señaló el ministro neerlandés, Wopke Hoekstra.

“No voy a comentar lo que pueda pasar en el futuro. Simplemente no ayuda al proceso interno en la UE o en el grupo de aliados de la OTAN”, aseguró, e insistió en que la entrega de aviones de combate no es algo que Países Bajos “pueda decidir por sí mismo”, sino que “es necesaria una coalición”.

La ministra francesa, Catherine Colonna, afirmó que su país está “preparado” para participar junto a otros estados en el entrenamiento de pilotos ucranianos.

“Se necesitan varios meses para formar a los pilotos y tomar decisiones que aún no están tomadas. No se excluye nada, no hay ningún tabú, pero ahora estamos en la fase de formación coordinada entre países europeos y aliados”, explicó.

Efe, Euronews, Afp, Youtube.