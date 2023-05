El mensaje que Rusia le envió al papa Francisco

Rusia afirmó hoy que no tiene conocimiento de una misión de paz del Vaticano, anunciada el pasado domingo por el papa Francisco durante su vuelo de regreso tras su visita de tres días a Hungría.

"No, no se sabe nada", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria al ser preguntado por las declaraciones del pontífice acerca de que "hay en marcha una misión" de la Santa Sede, de la que no dio detalles.

Francisco indicó que el Vaticano intentará ayudar a Ucrania a que puedan regresar los niños llevados a Rusia, como le solicitó el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, el pasado día 27.

"Pienso que sí, porque la Santa Sede ha trabajado ya como intermediaria en algunas de las situaciones de intercambio de prisioneros a través de la Embajada (rusa ante la Santa Sede) y creo que puede trabajar también en esto", explicó.

El pontífice indicó que habló de las posibilidades de diálogo para detener la guerra en Ucrania con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pues "la paz se hace abriendo canales y nunca con cierres".

Además adelantó, que "hay en marcha una misión" de la Santa Sede en este sentido, aunque no quiso dar detalles.

Efe, Youtube.