Abusos sexuales en la CIA: las medidas que tomarán

Hay conductas inapropiadas en la CIA y su titular William Burns, comenta que contrató a la psicóloga Taleeta Jackson, quien ocupará el cargo de directora para la Oficina de Prevención y Respuesta a las Agresiones Sexuales.

La profesional llega como una forma de paliar las acusaciones de mala gestión en casos de agresiones sexuales y conductas inapropiadas de empleados.

Antes de este nombramiento, la psicóloga tuvo una función semejante en la Armada de Estados Unidos. Allí, supervisó un programa de prevención de agresiones sexuales en más de 70 de sus oficinas.

Dijo Burns: "me he reunido personalmente con varias funcionarias afectadas para escuchar sus preocupaciones y solicitar su opinión sobre las formas en las que podemos mejorar como agencia. He escuchado estas preocupaciones alto y claro, y el nombramiento de la doctora Jackson es solo uno de los varios pasos que estamos dando para abordarlas".

"La CIA también planea formar un grupo de trabajo interno que contará con la asistencia de expertos externos, adelantó Burns. Un miembro de la agencia comentó a Politico que el grupo de trabajo buscará mejorar la estructura y los procesos organizativos para que los empleados tengan claro cómo pueden denunciar las agresiones sexuales o el acoso en el lugar de trabajo", aporta Rt.

Y continúa para cerrar: "Las deceisiones que se toman después de que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes abriera una investigación por las acusaciones provenientes de empleadas de la Agencia Central de Inteligencia. Varias mujeres han afirmado en los últimos años que sus casos de agresión sexual durante el trabajo no se abordaron adecuadamente, y este año se han dirigido al Congreso para denunciar que la CIA las desalentaba a presentar denuncias por conducta sexual inapropiada y dificultaba que las víctimas hablaran con las fuerzas del orden".

Político, Rt.