Colapsó un edificio en Marsella y hay ocho personas desaparecidas

El derrumbe de un edificio de viviendas en Marsella (sur de Francia) ha dejado cinco heridos de gravedad y al menos ocho personas en paradero desconocido, mientras los servicios de emergencias trabajan aún en el lugar, cuya situación no está aún "estabilizada", de acuerdo a la Fiscalía.



"Ocho personas no responden a las llamadas", explicó en una rueda de prensa la fiscal de Marsella, Dominique Laurens, que investiga el suceso catalogado, por el momento, como expediente judicial por "lesiones involuntarias".



El derrumbe, que se produjo en torno a las 00.40 horas (23.40 GMT), afectó también a los edificios colindantes.



Las ocho personas desaparecidas eran habitantes del edificio afectado, pero a la lista se podría unir un posible noveno desaparecido, vecino del inmueble vecino (que también se derrumbó parcialmente), si bien la fiscal indicó que estas informaciones aún deben ser verificadas.



La principal hipótesis es que el desplome fue ocasionado por una explosión, posiblemente por culpa de una fuga de gas.



Los expertos judiciales todavía no han podido acceder al lugar debido a los riesgos "porque la situación aún no está estabilizada", según la fiscal.



"Hay que prepararse para que haya víctimas", había señalado el alcalde de Marsella, Benoît Payan, en declaraciones a los medios a primera hora de este domingo.

Según la policía, varias personas resultaron heridas y la causa aún se desconoce. (Francia, Marsella)



Por la mañana se desplazó hasta la zona el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, para seguir las tareas de rescate.



También la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, y el presidente, Emmanuel Macron, mandaron este domingo mensajes de aliento a las víctimas.



"Emoción por Marsella, donde anoche se derrumbó un edificio de la calle de Tivoli. Mis pensamientos están con las personas afectadas y sus familias. La búsqueda continúa con importantes medios desplegados. Gracias a los bomberos y servicios de emergencia movilizados", expresó Macron en Twitter.



El derrumbe afectó inicialmente a 33 vecinos, de los cuales seis tuvieron que ser trasladados al hospital. Cinco se encuentran en estado de "gravedad relativa", según detalló el primer edil de Marsella, y otra persona de edad avanzada tuvo que ser ingresada por encontrarse en estado de shock.

Posteriormente, la necesidad de desalojar hasta 32 inmuebles de la zona, por seguridad, dejó hasta 163 evacuados.



Las tareas de rescate en el lugar se vieron complicadas desde el inicio por un incendio en los escombros, motivo por el cual las autoridades reconocieron que los trabajos se demorarían varias horas.



Solo durante la tarde se pudo ver a perros de rescate entre los restos del edificio para tratar de localizar potenciales supervivientes.



El suceso despertó una fuerte conmoción en Marsella, ciudad que ya sufrió en 2018 el colapso de dos edificios antiguos con un balance de ocho víctimas mortales.



Aquellos sucesos, además, destaparon una grave crisis de vivienda por el mal estado de muchos edificios de la ciudad, lo que obligó a trasladar a algo más de 4.000 vecinos.



En esta ocasión, las autoridades locales han asegurado que el edificio no se encontraba en mal estado.