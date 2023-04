Boris Johnson, sin filtro: "No tenemos ningún plan en Reino Unido"

No la pasó nada bien el entonces primer ministro, Boris Johnson al saber que perdieron la histórica votación por el Brexit en el año 2016, en Gran Bretaña. Ahora, un libro se ocupa del aquel momento y de la respuesta del ex primer ministro británico.

El diario The Times ha publicado un fragmento de libro 'Johnson at 10', sobre el político conservador. Al saber de la derrota, Boris caminó "pálido y angustiado" por el salón de su casa, sin respuesta.

Entonces, dijo: "¿Qué demonios está pasando? Mierda, no tenemos ningún plan. No hemos pensado en ello. No creía que fuera a ocurrir... ¿Qué vamos a hacer?".

Además, el adelanto revela que, al observar en la televisión a Samantha Cameron, esposa del entonces primer ministro David Cameron, comunicando su renuncia tras la derrota en el referéndum, Jonhson dijo: "Dios mío. Mira a Sam. Dios mío. Pobre Sam".

Asegura, además, la publicación que sus amigos más cercanos "nunca le habían visto más asustado y consternado que en ese momento del triunfo".

"El miedo de Johnson aumentó cuando al salir de su casa para dirigirse en coche a un acto por la victoria del Brexit, se encontró con numerosos manifestantes en su camino a Westminster", aporta Rt, sobre el hecho ocurrido en Reino Unido.

Ilustra el libro: "La multitud empezó a golpear furiosamente las ventanillas y el techo. Boris parecía aterrorizado. Miraba fijamente al frente, sintiendo que a partir de ese momento todo había cambiado".

La obra fue escrita por Anthony Seldon y Raymond Newell y saldrá a la venta el 4 de mayo. Según han revelado, el libro "documenta el caos y la caída de la Administración de Johnson y se basa en conversaciones mantenidas con personas de Westminster y con allegados del ex primer ministro".

