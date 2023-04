Elecciones 2024: Donald Trump confesó qué hará si es condenado

El ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) declaró en las últimas horas que no piensa retirar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 aunque sea condenado por los cargos penales presentados en su contra en Nueva York por el pago en negro a una actriz porno, a cambio de su silencio sobre una relación extramarital.

"No, nunca abandonaría. No es lo mío. No lo haría", dijo el ex mandatario en entrevista con la cadena de televisión Fox News cuando se le preguntó si se retiraría si es condenado.

Los demócratas son el partido de la "desinformación", añadió Trump al afirmar que atacan a potenciales aspirantes electorales.

Trump fue acusado por un gran jurado de Manhattan a principios de este mes de 34 cargos relacionados con su presunta implicación en un pago de 130.000 dólares por silencio y posterior encubrimiento de un supuesto romance con la actriz porno Stormy Daniels -nombre artístico de Stephanie Gregory Clifford- durante su campaña presidencial de 2016.

El ex mandatario compareció ante el tribunal y se declaró inocente de todos los cargos, al tiempo que calificó al caso como una "caza de brujas" contra él.

Trump ya anunció que será candidato a las elecciones presidenciales de 2024, mientras que puso en duda la capacidad del actual mandatario, Joe Biden, para competir contra él.