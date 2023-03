La denuncia de Rusia contra Ucrania por un pacto de guerra incumplido

La comisionada de los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, compartió este miércoles un listado con el nombre de los 70 prisioneros de guerra bajo custodia rusa que, asegura, Ucrania "se negó a llevarse" en el marco del último intercambio.



"Aquí hay una lista de 70 soldados que la parte ucraniana no quería intercambiar por nuestros muchachos. Como dicen, saquen sus propias conclusiones", manifestó Moskalkova en una publicación en su canal de Telegram, donde dio a conocer el nombre y la edad de los militares.



De este modo, la comisionada de Derechos Humanos dio a entender que Ucrania no está interesada en liberar a estos 70 militares ucranianos apresados por las tropas rusas en el marco de la guerra, iniciada hace ya más de un año.



Ucrania y Rusia completaron en la víspera un nuevo intercambio de prisioneros que, según Moscú, estaba acordado para liberar a 160 militares por parte de cada bando. Sin embargo, las autoridades rusas acusaron a Kiev de rechazar lo pactado e intercambiar solo a 90 personas.



Finalmente, Rusia liberó a una cifra mayor de prisioneros (130), concretándose así un nuevo intercambio de prisioneros pero que no cumplió con el principio de reciprocidad mantenido a lo largo de todos los acuerdos de este estilo entre ambos bandos.