La tajante decisión del Capitolio tras el revés judicial de Donald Trump

La Policía del Capitolio de Estados Unidos rechazó que haya "amenazas específicas y creíbles" contra dependencias del Estado, pero admitió que se reforzó la seguridad ante la posibilidad de protestas por la acusación judicial contra el expresidente Donald Trump por el caso de supuesto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels.



"La Policía del Capitolio está trabajando con socios encargados de hacer cumplir la ley, por lo que se puede observar una mayor presencia de las fuerzas del orden en Capitol Hill (sede del Gobierno federal)", afirmó la fuerza en correo electrónico interno recogido por la cadena NBC News y citado por la agencia Europa Press.



En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que la administración de Joe Biden está “siempre preparada" para garantizar la seguridad, aunque señaló que no "contribuirá a especulaciones".



"Lo que diré es: el presidente (Joe Biden) apoya a los estadounidenses que quieren protestar pacíficamente. Y no voy a entrar en especulaciones a partir de aquí sobre lo que puede o no suceder. Claramente, siempre estamos preparados. Este Gobierno siempre está preparado", resaltó.



Apenas unas decenas de partidarios del expresidente Trump se reunieron el jueves por la noche tras conocerse su imputación en los alrededores de su mansión en Mar-a-Lago, en Florida.

El expresidente Donald Trump está en la mira de la justicia.





Las protestas, igualmente, terminaron sin incidentes, igual que las de este viernes en un puente que da a la zona.



Donald Trump comparecerá el próximo martes ante la justicia en Nueva York después de que el jueves fuera imputado en el marco de una investigación por el presunto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels para que durante la campaña electoral de 2016 no hablara sobre una relación extramatrimonial que supuestamente tuvo con el magnate republicano.



La semana pasada, el expresidente advirtió que, si era imputado en este caso, podría desencadenarse una violencia "catastrófica" en Estados Unidos.



"¿Qué tipo de persona puede acusar a otra, en este caso un expresidente de Estados Unidos (...) con un crimen, cuando todos saben que NO se ha cometido ningún delito, y también saben que la muerte y destrucción potenciales en un cargo tan falso podrían ser catastróficos para nuestro país?", escribió Trump, en alusión al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a quien tachó de "psicópata degenerado que realmente odia Estados Unidos".



El expresidente niega haber quebrantado la ley y atribuye todo a un plan para impedir que vuelva a ser candidato por el Partido Republicano el año próximo.