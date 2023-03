La grave denuncia de la ONU contra Ucrania y Rusia

La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes un informe en el que denuncia tanto a Ucrania como a Rusia por casos de tortura y malos tratos en centros penitenciarios investigados durante seis meses.



"El personal penitenciario sometió a los prisioneros de guerra a los llamados 'golpes de bienvenida' a su llegada: los golpeaba y los electrocutaba regularmente durante las inspecciones en las celdas o mientras los paseaba por las instalaciones", declaró la jefa de la Misión de Vigilancia de DD.HH. de las Naciones Unidas en Ucrania, Matilda Bogner.



Bogner explicó que los que fueron prisioneros de guerra ucranianos trasladaron a los investigadores el temor que sentían cada vez que salían de la celda para ducharse, puesto que esos viajes "terminaban en palizas y humillaciones, a menudo con tintes sexuales".



Más del 84 por ciento de los prisioneros de guerra ucranianos, según los casos investigados, sufrieron torturas y malos tratos. "Documentamos que cinco prisioneros de guerra murieron a causa de las lesiones sufridas durante la tortura en el internamiento", indicó Matilda Bogner en un comunicado.



"Sin embargo, la mayoría de los prisioneros de guerra ucranianos capturados durante la batalla fueron torturados o maltratados antes del internamiento. Miembros del Ejército ruso y del Servicio de Seguridad Ruso (FSB) los torturaron y maltrataron para obtener información militar, para intimidarlos o humillarlos, en forma de represalia", expresó.



De los 203 prisioneros de guerra ucranianos entrevistados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 67 por ciento cayó en manos de las fuerzas rusas después de que los comandantes negociaran su rendición, lo que contribuyó a una mayor protección.



Por otro lado, casi la mitad de los 229 prisioneros de guerra rusos entrevistados alegaron haber sufrido torturas o malos tratos por parte del Ejército ucraniano o el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), así como por el personal penitenciario, en menor medida.



"Los prisioneros de guerra (rusos) fueron golpeados, disparados en las piernas, apuñalados en las extremidades, electrocutados, sometidos a simulacros de ejecución, amenazas de violencia sexual o muerte", señaló, para agregar que las instalaciones en las que se registraron estos casos estaban en Dnipro, Vinnitsia y Járkov.



Bogner también acogió "con beneplácito" el establecimiento de un campo de prisioneros en Leópolis que no tiene un régimen de internamiento "cerrado", ya que muchas de las cárceles en Ucrania no tienen este estatus.



"Esperamos que las autoridades (ucranianas) aborden las denuncias de trato humillante y degradante que recibimos durante nuestra visita al campo en diciembre de 2022. La Federación Rusa no ha establecido ningún campamento y los prisioneros de guerra se mantienen regularmente en confinamiento cerrado", detalló.



A rasgos generales, el informe da cuenta de 621 casos de desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias de civiles por parte de Moscú. El 90 por ciento de los entrevistados -127- aseguraron haber sido torturados, maltratados o incluso violados. Cinco de estos civiles eran niños, de entre 14 y 17 años.



Por contra, en seis meses se han documentado 91 casos de desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias por parte de Ucrania. El 53 por ciento -73- afirmaron haber sido torturados o maltratados por las fuerzas ucranianas.



"A 31 de enero de este año, habíamos registrado 133 víctimas (de violencia sexual), de las cuales 85 eran hombres, 45 mujeres y tres niñas. 109 casos son atribuibles a las Fuerzas Armadas rusas, las autoridades policiales rusas y el personal penitenciario, y 24 casos son atribuibles al SBU", destacó.



Finalmente, Naciones Unidas también documentó traslados de civiles desde territorio ocupado ucraniano hacia Rusia, "algunos de los cuales pueden constituir traslados forzados o deportaciones". Entre ellos, había menores y niños no acompañados de Donetsk, Járkov, Jersón, Kiev y Odesa.