La irónica sugerencia de Rusia a EE.UU. para recuperar el dron abatido en el mar Negro

Para recuperar el dron estadounidense caído en el mar Negro el martes, Washington debería solicitar la ayuda del grupo privado ucraniano mencionado recientemente por varios medios estadounidenses como autor de las explosiones en el sistema de gasoductos Nord Stream el año pasado, aconsejó la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

La vocera comentó en su canal de Telegram las declaraciones del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien se mostró escéptico sobre la posibilidad de recuperar los fragmentos del dron, de cuya pérdida los Estados Unidos responsabilizaron a Moscú.

"John, pida a The New York Times el número de teléfono de la empresa privada ucraniana que, según la propaganda estadounidense, voló los gasoductos Nord Stream a gran profundidad en el mar Báltico. A juzgar por sus periódicos, son expertos en aguas profundas. Lo conseguirán", señaló irónicamente Zajárova.

Los militares estadounidenses denunciaron el martes que dos cazas de Rusia Su-27 interceptaron el dron "de manera arriesgada", al punto de que uno de los aviones "colisionó" con el aparato, modelo MQ-9 Reaper, golpeándolo en la hélice y haciendo que se precipitara sobre las aguas internacionales del mar Negro.

Foto: Shutterstock. Un caza ruso Sukhoi Su-27.

Por su parte, Moscú negó cualquier contacto entre los cazas y el dron que, según la parte rusa, perdió el control y altitud tras realizar una brusca maniobra, hasta estrellarse en el agua, según publicó el sitio web Actualidad RT. Sin embargo, el Pentágono difundió hoy imágenes que avalan su versión.

En la misma jornada, Kirby afirmó a CNN: "No fue recuperado y no estoy seguro de que vayamos a poder recuperarlo. Quiero decir, el lugar donde cayó en el mar Negro es muy, muy profundo, así que aún estamos evaluando si se puede realizar algún tipo de esfuerzo de recuperación. Puede que no".