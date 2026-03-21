Donald Trump y un fuerte mensaje en plena guerra contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó este sábado que no quiere llegar a un acuerdo con Irán en la guerra contra la nación asiática que libran EE.UU. e Israel desde hace tres semanas.

"Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

En la publicación, Trump se refería al periódico The New York Times y a su corresponsal jefe en Washington, David Sanger: " Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa y, sin embargo, su insignificante analista, David Sanger, dice que no he cumplido mis propios objetivos".

El republicano aseguró que, en la guerra, "vamos semanas por delante de lo previsto".

Trump ya dijo ayer que no tiene ninguna intención de alcanzar un alto el fuego en Irán, después de que el papa León XVI pidiera una tregua y diálogo en el conflicto en Oriente Medio, que comenzó el pasado 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

Hoy, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un video publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por el que transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo. EFE