La revelación final de Estados Unidos sobre el misterioso "síndrome de La Habana"

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos presentaron este miércoles un informe en el que se concluye que es "muy improbable" que un adversario extranjero provocara el llamado "síndrome de La Habana", en alusión a un conjunto de problemas de salud como mareos y náuseas sufrido por diplomáticos estadounidenses desplegados por el mundo.



La primera vez que se detectaron estas dolencias fue a finales de 2016 entre el personal diplomático en La Habana, y en 2017 el entonces presidente Donald Trump acusó al Gobierno de Cuba de haber perpetrado "ataques acústicos" en contra de los trabajadores de la Embajada, por lo que suspendió los servicios consulares en la isla.



Pero un informe publicado este miércoles por el Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupa a varias agencias de Estados Unidos, concluyó que es "muy improbable que un adversario extranjero fuera el responsable de las anomalías de salud".



Para arribar a esta conclusión, el espionaje estadounidense revisó tanto literatura científica como médica, así como documentos clasificados, para determinar finalmente que "no hay evidencia creíble de que un adversario extranjero cuente con un arma o dispositivo" capaz de provocar esos problemas de salud, y también diagnosticó "limitaciones metodológicas" en los informes médicos que desarrollaron la teoría del "síndrome de La Habana".



"Los síntomas del personal de Estados Unidos fueron probablemente resultado de factores que no involucran a un adversario extranjero, como condiciones preexistentes, enfermedades convencionales o factores ambientales", remarca el documento.



En una conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó que "no hay un denominador común" entre todos los afectados, ya que algunos casos se pueden explicar por "causas naturales", otros por "efectos ambientales" y algunos están todavía por determinar.

Foto: EFE. Ned Price.

Sin embargo, remarcó que el Gobierno que encabeza el presidente Joe Biden permanece comprometido a seguir brindando la asistencia sanitaria necesaria para aquellos trabajadores que siguen afectados por estas dolencias.



Más de 200 diplomáticos estadounidenses y familiares destinados a diferentes países han padecido síntomas del llamado "síndrome de La Habana", como mareos, náuseas, problemas auditivos o migrañas.



Además de en Cuba, donde se detectaron los primeros casos en 2016 y 2017, ha habido incidentes similares en China, Austria, Alemania e incluso en Washington.



El presidente Joe Biden firmó en 2021 una legislación bautizada como "Ley de La Habana", que establece la obligación de ayudar a los trabajadores que sufren esos síntomas.



En enero del año pasado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya descartó que las molestias descritas fuesen resultado de una campaña dirigida por un país enemigo como Rusia, frente a lo que se había especulado.