La nueva decisión de Reino Unido sobre enviar aviones de combate a Kiev

El Gobierno británico aseguró este miércoles que el programa de entrenamiento a pilotos ucranianos que puso en marcha en su territorio no implica necesariamente que el Reino Unido vaya a facilitar aviones de combate a Kiev.



"Es muy importante aclarar que el anuncio del adiestramiento de pilotos no se realizó como anticipo directo de que entregaremos cazas", afirmó el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, James Heappy, en un encuentro con corresponsales extranjeros en Londres.



"En nuestras conversaciones con la Fuerza Aérea ucraniana quedó claro que el número de cazas operativos que conservan no requiere del número de pilotos entrenados para el combate que tienen actualmente. Así que había una oportunidad para que esos pilotos sobrantes saliesen de Ucrania para formarse en otros prototipos, en espera de que la OTAN facilite cazas para la Ucrania de la posguerra", aseveró.



Y, a propósito de lo anterior, recordó las palabras del premier británico, Rishi Sunak, quien reiteró recientemente que "todas las opciones están sobre la mesa" para no descartar, ni confirmar, el futuro envío de aviones de guerra. "La realidad es que mandar cazas es una tarea enorme, dejando al margen lo que supone en términos de escalada bélica", precisó el secretario de Estado.



Heappey también hizo referencia al discurso que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio hace dos semanas ante el Parlamento británico en Londres, en el que pidió el envío de aviones: "Tenemos libertad, dennos alas para protegerla".