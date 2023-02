Fuerte cruce de los discursos de Joe Biden y Vladimir Putin a un año de la invasión a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que Vladimir Putin cometió un "gran error" al suspender la participación de Rusia en el tratado de desarme nuclear bilateral, mientras que el mandatario ruso destacó que sus soldados luchan en Ucrania por sus "tierras históricas", en un nuevo cruce retórico a días del primer aniversario de la invasión.



Biden aseguró que la decisión de Rusia de suspender su participación en el tratado Start III o Nuevo Start, firmado en 2010 y con el objetivo de limitar la proliferación de armas nucleares, fue un "grave error". El mandatario estadounidense formuló esa apreciación antes de reunirse en Varsovia con el jefe de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, para discutir un incremento de la ayuda militar a Ucrania.



También participaron en ese cónclave los dirigentes de nueve países de la OTAN que pertenecieron a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania.



Stoltenberg llamó a "romper el ciclo de la agresión rusa" y a "dar a Ucrania lo que necesita para ganar" la guerra, a dos días del primer aniversario del inicio de la invasión, en la madrugada ucraniana del 24 de febrero. "No podemos dejar que Rusia siga menoscabando la seguridad europea", reclamó Stoltenberg.



Por su parte, durante un concierto patriótico hoy en el estadio Luzhniki de Moscú, Putin defendió la invasión rusa a Ucrania, y allí aseguró que "hoy, la jerarquía (militar) me ha dicho que se está luchando en nuestras tierras históricas por nuestro pueblo", afirmó Putin ante decenas de miles de asistentes y un día después de ofrecer su discurso anual ante las dos Cámaras del Parlamento en el que acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia.



Previamente, el mandatario ruso se entrevistó hoy con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, cuyo país se ofreció la víspera a oficiar de mediador en el conflicto, y también hoy se confirmó un futuro encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping.



"Los interlocutores chinos nos comunicaron sus reflexiones sobre las causas profundas de la crisis ucraniana, así como sus planteamientos para una solución política", pero "no se abordó ningún 'plan' (de paz) separado", precisó la cancillería rusa en un comunicado.



En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, mostró un cauteloso interés por esa iniciativa, pero advirtió que debe respetar "el principio de integridad territorial" de su país.



El domingo las tensiones entre China y Estados Unidos habían vuelto a agitarse cuando la Casa Blanca acusó al gigante asiático de estar preparando envío de armas a Rusia. En concreto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken sostuvo en una entrevista a la cadena CBS que existe una "preocupación" de que China está considerando enviar "apoyo letal" a Rusia para la ofensiva en Ucrania.



A lo que el vocero de la Cancillería de China, Wang Wenbin, respondió: "Es Estados Unidos y no China quien está enviando constantemente armas al campo de batalla".